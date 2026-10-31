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Este domingo el Pucheta albergará a lo mejor de Paraná y la región

La prueba en el Complejo Arnoldo Sabino Pucheta es organizada por Argentino Juniors. La actividad será desde la media mañana hasta primeras horas de la tarde.

31 de octubre 2026 · 19:28hs
En el Pucheta habrá competencias de mountain bike

Prensa ACER

En el Pucheta habrá competencias de mountain bike, promocionales, debutantes y categorías D, E, C, B, A, Elite, Sub 23 y Junior.

El ciclismo tendrá una nueva cita este domingo en Paraná. El Complejo Ciclístico Arnoldo Sabino Pucheta, ubicado en cercanías al Parque Industrial, será escenario de una competencia organizada por el Club Deportivo Argentino Juniors y fiscalizada por la Asociación Ciclista de Entre Ríos (ACER).

Será la tercera carrera impulsada por la institución durante el último trimestre, en esta oportunidad con más de 112 participantes, superando la cantidad de ciclistas que formaron parte del encuentro anterior, en una propuesta que busca consolidarse dentro del calendario ciclístico regional.

Las ediciones previas se realizaron el 30 de agosto y el 4 de octubre. En ambas jornadas participaron deportistas de Paraná y de otras provincias, con competencias destinadas a diferentes categorías y niveles de experiencia.

La nueva convocatoria apunta a sostener la continuidad de la actividad y ofrecer un espacio para ciclistas con distintas trayectorias. El programa contempla pruebas para quienes recién comienzan, competidores de categorías promocionales y deportistas con experiencia en las divisiones superiores.

El cronograma en el Pucheta

La actividad comenzará a las 9.30 con la prueba de mountain bike (MTB), destinada a damas y varones, con una duración de 30 minutos y clasificación por separado.

El encuentro continuará a las 10.10 con las categorías Debutantes y 2010, 2011 y 2012, que competirán durante 40 minutos. También habrá una prueba para Debutantes iniciales, prevista para 30 minutos.

A las 11 será el turno de Master D, Master E y Damas, con una competencia de 40 minutos que se definirá por final. A las 11.45 se desarrollará la prueba para infantiles de hasta 13 años, con inscripción gratuita y entrega de medallas.

La inclusión de una categoría infantil permitirá que los más chicos también tengan su espacio en la jornada. De esta manera, la programación abarcará diferentes edades, desde los participantes de menor edad hasta los ciclistas que competirán en las divisiones de mayor exigencia.

La actividad continuará a las 12.30 con Master C, durante 60 minutos, y a las 13.40 con Master B, también con una duración de una hora. En ambos casos, la definición será por final.

El cierre está previsto para las 14.50, con las categorías Master A, Elite, Elite II, Juniors y Sub 23. Esta última competencia tendrá una duración de 70 minutos y se definirá por final.

La organización anunció premios de hasta 170.000 pesos para el primer puesto. La propuesta reunirá así a ciclistas de distintas categorías en una jornada que tendrá actividad desde la mañana y se extenderá durante la tarde.

Atentos al clima

La competencia estará sujeta a las condiciones meteorológicas. En caso de que el tiempo impida su realización, los organizadores evalúan trasladarla al 22 o al 29 de noviembre.

La carrera forma parte de la continuidad de las actividades impulsadas por el Club Deportivo Argentino Juniors en Paraná, con el acompañamiento de la fiscalización de ACER.

La expectativa está puesta en volver a reunir a un importante número de participantes y darle continuidad a la convocatoria que tuvo sus anteriores encuentros en agosto y octubre.

Pucheta Argentino Juniors ACER Ciclismo
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