El CAE cerró el año con una muestra multitudinaria

La muestra de cierre de año de Estudiantes se realizó en la cancha de rugby de la sede de calle Los Vascos y reunió a más de 400 personas.

La gimnasia deportiva del Club Atlético Estudiantes (CAE) cerró el año con una fiesta que tuvo como protagonistas a sus alumnos y a las familias que acompañaron cada presentación. La muestra anual se desarrolló en la cancha de rugby de la sede de calle Los Vascos, reunió a más de 400 personas y contó con siete coreografías bajo el lema “El mundial de la gimnasia”.

En diálogo con UNO , Gabriel Matharan, presidente de la subcomisión de Gimnasia Deportiva, explicó que la propuesta fue el resultado de un año de trabajo y que, a diferencia de otras instancias más técnicas, la muestra estuvo pensada para compartir con el público. Durante el año también se realizaron dos clases abiertas para que los padres pudieran observar otros aspectos del aprendizaje.

“Lo que mostramos acá son más bien bailes y coreografías. Lo que queremos es que haya una interacción grande e intensa con las familias, que en definitiva son las que hacen posible todo esto”, señaló el presidente de la subcomisión. La intención fue que los chicos y chicas pudieran mostrar lo aprendido, pero también disfrutar de una jornada diferente, con participación de sus seres queridos y un clima de celebración.

La temática mundialista fue elegida para enmarcar las presentaciones y homenajear a la Selección argentina de fútbol, luego de su desempeño en la competencia internacional. Según contó el dirigente, los chicos y chicas estuvieron muy vinculados a ese acontecimiento durante el año, por lo que decidieron llevarlo a la muestra. Así, el deporte y la música se combinaron en las distintas coreografías que fueron compartidas con el público.

Gimnasia deportiva: una disciplina en crecimiento

UNOER/ Alan Barbosa

Actualmente, la actividad reúne alrededor de 85 niñas y un varón, con participantes desde los cinco años y hasta los 12 o 13. Los grupos se organizan de acuerdo con las edades y los niveles de aprendizaje, desde la iniciación hasta las categorías avanzadas. Esa distribución permite acompañar el desarrollo de cada gimnasta de acuerdo con su experiencia y evolución dentro de la disciplina.

Matharan destacó que el crecimiento también estuvo relacionado con el traslado a un espacio más amplio, que permitió sumar participantes y proyectar nuevos objetivos. Para el próximo año, la subcomisión buscará consolidar la disciplina, incorporar más elementos de trabajo y abrir nuevas posibilidades, entre ellas la participación en competencias.

“Queremos que sea un intermedio entre la recreación y el mundo de la competencia. Para mí, lo fundamental es que las niñas se diviertan y disfruten lo que hacen”, expresó. En ese sentido, remarcó que el objetivo no pasa solamente por competir, sino también por seguir fortaleciendo la gimnasia dentro del club y generar más espacios para que se incorporen niñas y niños.

El desafío será continuar ampliando la propuesta sin perder de vista el espíritu con el que se desarrolla la actividad. “Yo fui atleta competitivo, pero para mí es importante que, a cierta edad, las chicas disfruten lo que hacen”, sostuvo Matharan, quien planteó que el crecimiento debe contemplar tanto el aspecto deportivo como el recreativo.

El valor de las familias

UNOER/ Alan Barbosa

La convocatoria fue uno de los aspectos que más emocionó al presidente de la subcomisión. Con más de 400 personas presentes, destacó el acompañamiento de los familiares y el clima festivo que se generó durante la jornada. Hubo sorteos, entrega de souvenirs para los gimnastas y un cierre en el que las familias pudieron sumarse a bailar junto a los chicos y chicas.

“Este año nos vimos sobrepasados. Hay más de 400 personas y estoy conmovido por eso”, manifestó. Para Matharan, esa respuesta representa el acompañamiento y el afecto de las familias hacia los pequeños deportistas, además del valor de compartir una experiencia que se construye durante todo el año.

Por último, el dirigente quiso expresar su agradecimiento a la comisión directiva del CAE, a los empleados del club, a los profesores, a los integrantes de la subcomisión de Gimnasia Deportiva y, especialmente, a los padres que acompañan durante todo el año. “Todos trabajamos a la par para que la gimnasia deportiva siga creciendo y para que la muestra sea una fiesta”, concluyó.

El CAE cerró el año con una muestra multitudinaria