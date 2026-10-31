Godoy Cruz y Tristán Suárez disputarán la final de la Primera Nacional

El Tomba le ganó a Almirante Brown y aprovechó el empate de Ferro, mientras que el Lechero igualó con Maipú. Definirán el primer ascenso de la Primera Nacional.

Por la fecha 36 de la Primera Nacional , en la Zona A Godoy Cruz derrotó a Almirante Brown por 2-1 y jugará la final frente a Tristán Suárez, que se quedó con la Zona B al empatar 0-0 frente a Deportivo Maipú. El Tomba aprovechó que Ferro empató con Acassuso para igualarlo en puntos pero superarlo en diferencia de gol.

En Mendoza el Expreso Martín Pino abrió el marcador a los 19 minutos y Godoy Cruz tuvo la chance de aumentar con un penal, pero el arquero Bruno Galván se lo atajó a Diego Viera; la Fragata lo igualó cuando ya se jugaba el descuento y dejaba sin final al local, pero el defensor tuvo su revancha y lo dio la agónica victoria al Tomba.

Godoy Cruz y Ferro terminaron en la Zona A con la misma cantidad de puntos (66) después de 36 partidos, pero el equipo mendocino finalizó con una diferencia de gol de más 20, muy superior a los de Caballito (+7).

El Lechero, el otro finalista de la Primera Nacional

Por otra parte, Tristán Suárez igualó 0-0 con Deportivo Maipú y se metió en la final. El equipo de Ezeiza llegaba con dos puntos de ventaja sobre Atlanta y mucha mejor diferencia de gol, por lo que sabía que la igualdad le servía para disputar la final por el ascenso más allá de que ganara el Bohemio, que finalmente tampoco pasó del 0-0 como local ante Midland.

Temperley, el tercero con chances, necesitaba golear al descendido Güemes y esperar una derrota del líder, pero no pudo cumplir ni siquiera su parte al empatar 2-2 en Santiago del Estero.