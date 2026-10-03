Un centenar de productores denuncian reiterados delitos rurales

Denuncia pública ante el avance descontrolado del delito rural y la violación de la propiedad privada

Denuncia pública ante el avance descontrolado del delito rural y la violación de la propiedad privada

Denuncia pública ante el avance descontrolado del delito rural y la violación de la propiedad privada

Cerca de un centenar de productores entrerrianos y referentes gremiales se reunieron en el departamento La Paz para exigir medidas urgentes a la justicia y a las fuerzas de seguridad de Abigeato ante la escalada de delitos rurales.

Cerca de un centenar de productores entrerrianos, junto a representantes de las entidades gremiales del sector —FAA Filial Entre Ríos, SRA Distrito Entre Ríos y FARER—, se reunieron en el Establecimiento Yola, en cercanías de Sir Leonard, departamento La Paz, Entre Ríos, con autoridades policiales para reclamar medidas urgentes ante el avance descontrolado del delito rural y la violación permanente de la propiedad privada de los productores.

Denunciaron que en diciembre de 2025 hubo 20 hechos de abigeato en la provincia.

Entre las medidas solicitadas se encuentra el pedido a funcionarios judiciales que cumplan con su deber público, que investiguen las innumerables denuncias efectuadas, que adopten medidas efectivas para esclarecer los hechos delictivos, que impulsen los procesos en tiempo y forma y que logren sentencias que condenen a los responsables. Situaciones que, a esta altura, son demandas de toda la sociedad local.

En el establecimiento rural se constató la faena de una vaquilla de gran tamaño. Policía de Entre Ríos

La falta de estos cambios, considerados necesarios y urgentes, hace que los productores rurales continúen viviendo como si el Estado de derecho no existiera.

Durante el encuentro se destacó la labor realizada por el personal de la Policía Rural, pero también se reclamó el otorgamiento del equipamiento necesario e imprescindible para que pueda desarrollar eficazmente su tarea de prevención y seguridad. En concreto, se solicitó que cada destacamento cuente con drones térmicos y miras nocturnas.

Asimismo, se reclamó la colocación de cámaras de seguridad en rutas, caminos rurales y accesos, integradas a un sistema de monitoreo y control policial que permita una respuesta rápida ante situaciones delictivas.

El epicentro del reclamo está dirigido a las zonas agropecuarias cercanas a las localidades de Bovril, Avigdor, Sauce de Luna, Santa Elena, La Paz y Villaguay.

La firma del petitorio que reúne los reclamos estuvo encabezada por los dirigentes gremiales, Matías Martiarena, Sebastián Klug y Marcelo Schreiner, por FAA Entre Ríos; Mariano Berisso y Mayda Spiazzi, por SRA Entre Ríos; y Maximiliano Müller, por FARER, y contó con el acompañamiento de la mayoría de los productores presentes.