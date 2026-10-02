El rally argentino, de cita con Entre Ríos

Se disputa la séptima fecha del año del certamen nacional de la especialidad y, esta vez, es en nuestra provincia, competencia con asiento en las localidades de Diamante y Valle María.

Inició la recta final de la temporada de Rally Argentino, y la provincia de Entre Ríos es protagonista. Es que el séptimo capítulo del calendario en curso toma debida relevancia no solo porque se disputa en esta provincia, sino porque, también, es la última carrera de tipología de llanura que se va a disputar en el año, por lo que los especialistas en este terreno tendrán la última chance de mostrarse en esta topografía. Además, se espera que la climatología juegue sus cartas también este fin de semana.

Así, la segunda edición de la historia del “Rally de Diamante y Valle María” -con epicentro en la ciudad mencionada primeramente-, será todo un reto para las tripulaciones en competencia. Pues se propone una competencia con algunos cambios en el itinerario respecto a la del año pasado, lo que obligará a las tripulaciones a hacer algunos ajustes en sus hojas de ruta, más allá del conocimiento que se pueda tener de los tipos de pisos que ofrece esta competencia.

Con todo, una vez más esta prueba ha generado mucho interés, sobre todo en embajadores provinciales que quieren correr ante su público. Por eso, entre las 33 tripulaciones inscriptas en su totalidad, cuatro son representantes entrerrianos. En la clase mayor, la RC2, está Leandro Bonnín, con su Citroën C3 FIA Rally2. En la divisional RC MR, es decir, los autos Maxi Rally Turbo, hay dos pilotos que son habituales toda la temporada: Victorio Ballay (Citroën) y Nadia Cutro (Toyota). A ellos se les suma en esta fecha Maximiliano Arnaiz, quien integra el listado de la clase menor de Rally Argentino, la RC5 y compite a bordo de un Ford Fiesta.

Sin embargo, las primeras cartas del fin de semana las jugó el clima. Es que con la previsión meteorológica anunciando la alta probabilidad de lluvia durante todo el día del sábado, la primera etapa fue adelantada y se llevó a cabo este viernes.

El rally argentino, de cita con Entre Ríos

El rally argentino, de cita con Entre Ríos. Leandro Bonnín (foto) es parte de la competencia.

Por lo tanto, con este gran cambio que se decidió a última hora del jueves y con detalles que se ratificaron en la mañana del viernes, se determinó que el comienzo oficial de la carrera se llevaría a cabo en horas del mediodía. De esta manera, sin el shakedown respectivo, todas las tripulaciones salieron de buenas a primeras a disputar los seis tramos que demandó gran parte de la jornada. Pero, por la noche, se definió que se disputara una de las dos súper especiales diagramadas del fin de semana.

Hasta el momento del cierre de esta edición, luego de siete pruebas especiales disputadas”, el líder de la carrera es Federico Villagra, con su Skoda Fabia Rally2. El mejor de los entrerrianos ubicados es Leandro Bonnín, que se posiciona ¡tercero! en el clasificador general, a 17 segundos del “Coyote”. Por otra parte, también siguen en carrera y con buenas actuaciones, Nadia Cutro y Maximiliano Arnaiz. Lamentablemente, la nota negativa de la etapa ha sido el abandono de Victorio Ballay, quien esperar reengancharse para la acción de hoy.

De esta manera, el viernes tuvo la disputa de gran parte de la adelantada etapa 1. Hoy sábado será un día en el que el cronograma solo tendrá el “Súper Especial Acceso Sur Diamante”, de 7,45 km. de extensión, con horario de largada a definir, siempre y cuando las condiciones meteorológicas permitan disputarlo.

Edición: Lisandro Trucco.