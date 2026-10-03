Con profundo dolor, el Club Atlético Estudiantes despidió a Alejandro "Pancho" Zoff, una persona muy querida y vinculada durante muchos años al rugby y a la vida institucional de la entidad.
Profundo pesar en Estudiantes por el fallecimiento de Alejandro "Pancho" Zoff
El Club Atlético Estudiantes despidió con profundo dolor a Alejandro "Pancho" Zoff, histórico colaborador y querido integrante de la familia del rugby.
Zoff integraba activamente la Subcomisión de Rugby, había sido miembro de la Comisión Directiva y era padre de un jugador del club. Su compromiso con la institución lo llevó a acompañar de manera permanente distintas actividades y proyectos vinculados al rugby y al crecimiento del club.
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Dolor en el Club Atlético Estudiantes por el fallecimiento de Alejandro “Pancho” Zoff
Desde la Subcomisión de Rugby destacaron especialmente su permanente disposición para colaborar y su fuerte sentido de pertenencia. "Fue de esas personas que dejan todo por la albinegra, que están siempre, que acompañan, que dan una mano y que hacen que un club sea mucho más que un lugar: lo hacen una familia", expresaron.
"Compartimos muchísimos momentos, alegrías, esfuerzos y sueños. Y por eso hoy sentimos un vacío enorme", señalaron desde la institución, al transmitir sus condolencias a la familia y a los seres queridos de Zoff.
"Hasta siempre, Pancho", concluyó el mensaje firmado por Carlos Cubasso, presidente de la Subcomisión de Rugby del Club Atlético Estudiantes.