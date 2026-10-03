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Profundo pesar en Estudiantes por el fallecimiento de Alejandro "Pancho" Zoff

El Club Atlético Estudiantes despidió con profundo dolor a Alejandro "Pancho" Zoff, histórico colaborador y querido integrante de la familia del rugby.

3 de octubre 2026 · 15:03hs
Profundo pesar en Estudiantes por el fallecimiento de Alejandro Pancho Zoff.

Profundo pesar en Estudiantes por el fallecimiento de Alejandro "Pancho" Zoff.

Con profundo dolor, el Club Atlético Estudiantes despidió a Alejandro "Pancho" Zoff, una persona muy querida y vinculada durante muchos años al rugby y a la vida institucional de la entidad.

Zoff integraba activamente la Subcomisión de Rugby, había sido miembro de la Comisión Directiva y era padre de un jugador del club. Su compromiso con la institución lo llevó a acompañar de manera permanente distintas actividades y proyectos vinculados al rugby y al crecimiento del club.

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Dolor en el Club Atlético Estudiantes por el fallecimiento de Alejandro “Pancho” Zoff

Desde la Subcomisión de Rugby destacaron especialmente su permanente disposición para colaborar y su fuerte sentido de pertenencia. "Fue de esas personas que dejan todo por la albinegra, que están siempre, que acompañan, que dan una mano y que hacen que un club sea mucho más que un lugar: lo hacen una familia", expresaron.

"Compartimos muchísimos momentos, alegrías, esfuerzos y sueños. Y por eso hoy sentimos un vacío enorme", señalaron desde la institución, al transmitir sus condolencias a la familia y a los seres queridos de Zoff.

"Hasta siempre, Pancho", concluyó el mensaje firmado por Carlos Cubasso, presidente de la Subcomisión de Rugby del Club Atlético Estudiantes.

Estudiantes Rugby Fallecimiento
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