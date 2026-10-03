Pimpinela llega a Santa Fe con "Noticias del Amor": cuándo y dónde será el show

Los Pimpinela se presentarán el domingo 11 de octubre en el Estadio Cubierto del Club Atlético Unión. El espectáculo propone un recorrido por los grandes éxitos

Pimpinela vuelve a Santa Fe. El reconocido dúo integrado por Lucía y Joaquín Galán llegará a la ciudad para presentar “Noticias del Amor”, un espectáculo que combina música, imágenes y una puesta en escena pensada para recorrer distintas historias de amor y desamor.

El show será el domingo 11 de octubre, a las 21 , en el Estadio Cubierto del Club Atlético Unión , ubicado en avenida López y Planes 3545, Santa Fe. La apertura de puertas está prevista para las 19.

“Noticias del Amor” propone un viaje musical y visual por la historia de las relaciones de pareja. El espectáculo recupera algunas de las canciones más emblemáticas de Pimpinela y las acompaña con un recorrido que muestra cómo fueron cambiando los vínculos entre hombres y mujeres y las maneras de expresar los sentimientos.

Las voces de Lucía y Joaquín Galán vuelven así a encontrarse con esas canciones que atravesaron generaciones y que hicieron del dúo una de las propuestas más reconocibles de la música popular argentina. La puesta busca combinar la emoción de los clásicos con una mirada sobre las nuevas formas de vivir y expresar el amor.

El espectáculo también propone un recorrido por los grandes éxitos de Pimpinela, con canciones que forman parte de la memoria musical de varias generaciones y que mantienen vigente el particular diálogo artístico entre los hermanos Galán.

Las entradas para “Noticias del Amor” en Santa Fe están disponibles a través de Platea VIP, con venta online. La plataforma oficial del evento informa además que las entradas se abonan a partir de los 5 años y que los menores que no ocupen butaca ingresan a upa.