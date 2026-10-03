Harlem Festival 2026: ya están los horarios de todos los shows

El festival se realizará el sábado 10 y domingo 11 de octubre en el Predio de la Estación Belgrano de Santa Fe, y la organización difundió el cronograma completo

El Harlem Festival 2026 ya tiene horarios confirmados. La organización dio a conocer el cronograma completo de las dos jornadas que se desarrollarán el sábado 10 y domingo 11 de octubre en el Predio de la Estación Belgrano, en la ciudad de Santa Fe.

La programación estará distribuida en Escenario Outdoor, Escenario Indoor, Escenario Alternativo y El Galpón , con shows simultáneos desde la tarde y propuestas que se extenderán hasta la madrugada. Las puertas abrirán a las 14 , mientras que el ingreso al predio estará permitido hasta las 22 .

Sábado 10 de octubre

Escenario Outdoor

Lisandro Skar: 14.30 a 15.10

14.30 a 15.10 BB Asul: 15.50 a 16.30

15.50 a 16.30 Coti: 17.10 a 18

17.10 a 18 El Kuelgue: 18.50 a 20

18.50 a 20 El Plan de la Mariposa: 21.10 a 22.30

21.10 a 22.30 Babasónicos: 23.20 a 00.50

Escenario Indoor

Reybruja: 15.10 a 15.50

15.10 a 15.50 Perras on the Beach: 16.30 a 17.10

16.30 a 17.10 Marilina Bertoldi: 18 a 18.50

18 a 18.50 Cuarteto de Nos: 20 a 21.10

20 a 21.10 Ángela Torres: 22.30 a 23.30

22.30 a 23.30 Peces Raros: 00.50 a 01.50

Escenario Alternativo

Kill Flora: 15.10 a 15.40

15.10 a 15.40 ONEV1: 16.30 a 17.10

16.30 a 17.10 Acru: 18 a 18.50

18 a 18.50 Ramma: 20 a 20.50

20 a 20.50 Bhavi: 22.30 a 23.30

El Galpón

Florencia Torres: 15 a 16.30

15 a 16.30 Ivo Reiderman: 16.30 a 18

16.30 a 18 Julieta Kühnle: 18 a 19.30

18 a 19.30 Augusto Balmaceda: 19.30 a 21.30

19.30 a 21.30 Antrim: 21.30 a 23.30

21.30 a 23.30 Polenta: 23.30 a 01.50

La primera jornada tendrá como uno de sus momentos centrales la presentación de Babasónicos, que cerrará el escenario Outdoor. También se destacan las actuaciones de El Kuelgue, El Plan de la Mariposa, Cuarteto de Nos, Marilina Bertoldi, Peces Raros, Coti y Ángela Torres.

Domingo 11 de octubre

Escenario Outdoor

Malta Caramelo: 14.30 a 15.10

14.30 a 15.10 Juana Rozas: 15.50 a 16.30

15.50 a 16.30 Los Pericos: 17.10 a 18

17.10 a 18 Las Pelotas: 18.50 a 20

18.50 a 20 La Vela Puerca: 21.10 a 22.30

21.10 a 22.30 Cazzu: 23.30 a 00.40

Escenario Indoor

Ainda: 15.10 a 15.50

15.10 a 15.50 La Grecia: 16.30 a 17.10

16.30 a 17.10 Cruzando el Charco: 18 a 18.50

18 a 18.50 Turf: 20 a 21.10

20 a 21.10 Guasones: 22.30 a 23.30

22.30 a 23.30 La T y La M: 00.40 a 01.50

Escenario Alternativo

Sakatumba: 15.10 a 15.40

15.10 a 15.40 La Valenti: 16.30 a 17.10

16.30 a 17.10 Cosmic Kid: 18 a 18.50

18 a 18.50 Tussiwarriors: 20 a 20.50

20 a 20.50 Taichu: 22.30 a 23.30

El Galpón

María Paz B2B Martín Parera: 15 a 16.30

15 a 16.30 Pedro Gorosito B2B Gian Chiarelli: 16.30 a 18

16.30 a 18 Tripartitos: 18 a 19.30

18 a 19.30 Gulp B2B Momo Trosman: 19.30 a 21.30

19.30 a 21.30 Nooncitizens: 21.30 a 23.30

21.30 a 23.30 Polenta: 23.30 a 01.50

El domingo tendrá como principales atractivos los shows de Cazzu, La Vela Puerca, Las Pelotas y Los Pericos en el escenario Outdoor, mientras que el Indoor reunirá a Turf, Guasones y La T y La M, entre otros artistas.

Así, durante dos jornadas, el Harlem Festival volverá a reunir en Santa Fe a artistas de distintos géneros y generaciones, con una programación que comienza a las 14.30 y se extiende hasta cerca de las 2 de la madrugada. La organización confirmó además que todavía hay entradas por día y abonos para ambas jornadas.

Dato importante para la nota: yo mantendría los horarios exactamente como aparecen en las placas, con formato 14.30 / 15.10 / 00.50, porque es más natural para una web argentina y permite que el lector ubique rápidamente a cada artista. Además, en la fuente publicada el 2 de octubre aparece “Ramima” en vez de Ramma, pero la placa que me pasaste dice RAMMA, así que para UNO usaría Ramma, que es el nombre correcto del artista.