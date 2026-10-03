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Harlem Festival 2026: ya están los horarios de todos los shows

El festival se realizará el sábado 10 y domingo 11 de octubre en el Predio de la Estación Belgrano de Santa Fe, y la organización difundió el cronograma completo

3 de octubre 2026 · 14:30hs
Harlem Festival 2026: ya están los horarios de todos los shows

Harlem Festival 2025

El Harlem Festival 2026 ya tiene horarios confirmados. La organización dio a conocer el cronograma completo de las dos jornadas que se desarrollarán el sábado 10 y domingo 11 de octubre en el Predio de la Estación Belgrano, en la ciudad de Santa Fe.

Harlem Festival 2026: todos los horarios del sábado 10 y domingo 11 de octubre

La programación estará distribuida en Escenario Outdoor, Escenario Indoor, Escenario Alternativo y El Galpón, con shows simultáneos desde la tarde y propuestas que se extenderán hasta la madrugada. Las puertas abrirán a las 14, mientras que el ingreso al predio estará permitido hasta las 22.

Sábado 10 de octubre

Escenario Outdoor

  • Lisandro Skar: 14.30 a 15.10
  • BB Asul: 15.50 a 16.30
  • Coti: 17.10 a 18
  • El Kuelgue: 18.50 a 20
  • El Plan de la Mariposa: 21.10 a 22.30
  • Babasónicos: 23.20 a 00.50

Escenario Indoor

  • Reybruja: 15.10 a 15.50
  • Perras on the Beach: 16.30 a 17.10
  • Marilina Bertoldi: 18 a 18.50
  • Cuarteto de Nos: 20 a 21.10
  • Ángela Torres: 22.30 a 23.30
  • Peces Raros: 00.50 a 01.50

Escenario Alternativo

  • Kill Flora: 15.10 a 15.40
  • ONEV1: 16.30 a 17.10
  • Acru: 18 a 18.50
  • Ramma: 20 a 20.50
  • Bhavi: 22.30 a 23.30

El Galpón

  • Florencia Torres: 15 a 16.30
  • Ivo Reiderman: 16.30 a 18
  • Julieta Kühnle: 18 a 19.30
  • Augusto Balmaceda: 19.30 a 21.30
  • Antrim: 21.30 a 23.30
  • Polenta: 23.30 a 01.50

La primera jornada tendrá como uno de sus momentos centrales la presentación de Babasónicos, que cerrará el escenario Outdoor. También se destacan las actuaciones de El Kuelgue, El Plan de la Mariposa, Cuarteto de Nos, Marilina Bertoldi, Peces Raros, Coti y Ángela Torres.

Domingo 11 de octubre

Escenario Outdoor

  • Malta Caramelo: 14.30 a 15.10
  • Juana Rozas: 15.50 a 16.30
  • Los Pericos: 17.10 a 18
  • Las Pelotas: 18.50 a 20
  • La Vela Puerca: 21.10 a 22.30
  • Cazzu: 23.30 a 00.40

Escenario Indoor

  • Ainda: 15.10 a 15.50
  • La Grecia: 16.30 a 17.10
  • Cruzando el Charco: 18 a 18.50
  • Turf: 20 a 21.10
  • Guasones: 22.30 a 23.30
  • La T y La M: 00.40 a 01.50

Escenario Alternativo

  • Sakatumba: 15.10 a 15.40
  • La Valenti: 16.30 a 17.10
  • Cosmic Kid: 18 a 18.50
  • Tussiwarriors: 20 a 20.50
  • Taichu: 22.30 a 23.30

El Galpón

  • María Paz B2B Martín Parera: 15 a 16.30
  • Pedro Gorosito B2B Gian Chiarelli: 16.30 a 18
  • Tripartitos: 18 a 19.30
  • Gulp B2B Momo Trosman: 19.30 a 21.30
  • Nooncitizens: 21.30 a 23.30
  • Polenta: 23.30 a 01.50

El domingo tendrá como principales atractivos los shows de Cazzu, La Vela Puerca, Las Pelotas y Los Pericos en el escenario Outdoor, mientras que el Indoor reunirá a Turf, Guasones y La T y La M, entre otros artistas.

Así, durante dos jornadas, el Harlem Festival volverá a reunir en Santa Fe a artistas de distintos géneros y generaciones, con una programación que comienza a las 14.30 y se extiende hasta cerca de las 2 de la madrugada. La organización confirmó además que todavía hay entradas por día y abonos para ambas jornadas.

Dato importante para la nota: yo mantendría los horarios exactamente como aparecen en las placas, con formato 14.30 / 15.10 / 00.50, porque es más natural para una web argentina y permite que el lector ubique rápidamente a cada artista. Además, en la fuente publicada el 2 de octubre aparece “Ramima” en vez de Ramma, pero la placa que me pasaste dice RAMMA, así que para UNO usaría Ramma, que es el nombre correcto del artista.

LEER MÁS: La Cúpula llega a Santa Fe: Flavio Mendoza presenta su nuevo espectáculo inmersivo

Harlem Festival shows Santa Fe horarios
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