Basavilbaso: atacaron la casa del intendente a piedrazos e intendentes se solidarizaron

Desconocidos atacaron la vivienda del intendente de Basavilbaso, Hernán Besel, a pedradas. El foro de Intendentes de Juntos por Entre Ríos repudió el hecho

Desconocidos atacaron la vivienda del intendente de Basavilbaso, Hernán Besel, a pedradas. El foro de Intendentes de Juntos por Entre Ríos repudió el hecho

La vivienda del intendente de Basavilbaso, Hernán Besel, fue apedreada por desconocidos alrededor de las 00:45 del viernes 2 de octubre. El ataque provocó daños en los ventanales que dan a la calle, cuyos vidrios resultaron parcialmente rotos.

Tras advertir lo sucedido, Besel se presentó en la Comisaría de Basavilbaso, donde radicó la denuncia correspondiente para que se investigue el hecho.

Las autoridades policiales trabajan en el análisis de imágenes de cámaras de videovigilancia pertenecientes a vecinos de la zona. Los registros podrían aportar información para identificar a quienes participaron del ataque, aunque hasta el momento no se confirmaron identidades.

Comunicado del Foro de Intendentes de Juntos por Entre Ríos

Desde el Foro de Intendentes de Juntos por Entre Ríos expresamos nuestro más enérgico repudio ante el hecho de violencia sufrido por el intendente de Basavilbaso, Hernán Besel.

Consideramos absolutamente inadmisible cualquier manifestación de violencia, intimidación o agresión contra quienes ejercen responsabilidades institucionales y representan democráticamente a sus comunidades.

Las diferencias políticas, las discusiones y los reclamos son parte de la vida democrática y deben canalizarse siempre por las vías institucionales, mediante el diálogo, el respeto y el pleno funcionamiento de las instituciones.

Nos solidarizamos con Hernán Besel y su familia, hacemos llegar nuestro acompañamiento en este difícil momento.

Desde el Foro de Intendentes de Juntos por Entre Ríos reafirmamos nuestro compromiso con una democracia basada en el respeto, la convivencia y la defensa irrestricta de las instituciones.

La violencia nunca puede ser el camino.