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Premio Provincial Pieza Única: ya están las obras seleccionadas

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos dio a conocer las 16 obras seleccionadas para la cuarta edición del certamen

3 de octubre 2026 · 15:18hs
Premio Provincial Pieza Única: ya están las obras seleccionadas

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través del Museo y Mercado Provincial de Artesanías Carlos Asiain, dio a conocer las obras seleccionadas para participar del 4° Premio Provincial de la Pieza Única Artesanal 2026, una convocatoria que busca reconocer y poner en valor la producción artesanal de la provincia.

Premio Provincial: las 16 piezas que competirán por el reconocimiento

En total fueron seleccionadas 16 piezas, realizadas por artesanos y artesanas de Paraná, Concordia, Chajarí, San Salvador, Colón, Diamante, Villaguay, Villa Elisa y Colonia Hocker.

Las obras que continúan en el certamen son “Netela Danan uá nderé”, de Adriana Beltzer, de Paraná; “Tardecita”, de Alejandra Franco, de Concordia; “Naldo”, de Alejandro Banchero, de Paraná; “Atardecer en el Campo”, de Alicia Palavecino, de Paraná; y “Tejedora”, de Damián Ayala, de Chajarí.

También fueron seleccionadas “Pieza que se parece al dueño”, de Efrain Demestri, de Paraná; “Yesquero”, de Griselda De Paoli, de Paraná; “Esencia de Río: Tributo al Uruguay”, de Javier Caputo, de Concordia; “Raíces que abrazan”, de Marisa Moix, de San Salvador; y “Jaguar de humo y fuego”, de Natalia Lucioni, de Colón.

Completan la selección “Raíces de luz”, de Norma Albornoz, de Diamante; “Vestida de tierra”, de Patricia Bonin, de Villaguay; “Pie de cama”, de Rocío Regner, de Villa Elisa; “Manta de lana”, de Sonia Lacoste, de Villa Elisa; “Matra”, de Stella Maris Cardama, de Colonia Hocker; y “Vero a la vera del Río”, de Uriel Franco, de Concordia.

La convocatoria está destinada a reconocer piezas artesanales de autoría propia, realizadas total o parcialmente a mano, que den cuenta del oficio y, al mismo tiempo, expresen la creatividad, la identidad cultural y el valor patrimonial de las producciones artesanales entrerrianas.

De esta manera, el premio vuelve a poner el foco en los saberes, técnicas y materiales que forman parte de la tradición artesanal de Entre Ríos, al tiempo que reconoce las búsquedas personales de quienes mantienen vivo el oficio y encuentran nuevas formas de expresarlo.

Las obras premiadas se anunciarán el próximo 19 de octubre, cuando se conocerá el resultado de esta cuarta edición del Premio Provincial de la Pieza Única Artesanal.

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premio Provincial Premio Provincial a la Pieza Única Artesanal
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