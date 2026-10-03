Entre Ríos perdió más de 180.000 bovinos y la faena cayó un 29,49%.

Entre Ríos atraviesa una transformación ganadera: entre 2021 y 2025 se redujo el stock bovino y cayó la faena vacuna . En contraste, la actividad porcina terminó el período con un volumen superior al de cinco años atrás. La serie se basa en datos de Fucofa y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

La composición del rodeo también cambió. Las vacas pasaron de 1.897.301 en 2021 a 1.817.376 en 2025, una baja de 79.925 cabezas (4,21%) . Respecto del máximo de 2022, la caída fue de 138.483 animales (7,08%). Las vaquillonas pasaron de 637.262 a 527.635, con una disminución de 109.627 cabezas (17,2%) , aunque en 2025 recuperaron 6.156 animales frente a 2024 (1,18%).

Entre Ríos: menos bovinos, caída de la faena vacuna y crecimiento de la faena porcina

La composición del rodeo también cambió. Las vacas pasaron de 1.897.301 en 2021 a 1.817.376 en 2025, una baja de 79.925 cabezas (4,21%). Respecto del máximo de 2022, la caída fue de 138.483 animales (7,08%). Las vaquillonas pasaron de 637.262 a 527.635, con una disminución de 109.627 cabezas (17,2%), aunque en 2025 recuperaron 6.156 animales frente a 2024 (1,18%).

Los terneros y terneras tuvieron el comportamiento inverso: aumentaron de 1.093.320 cabezas en 2021 a 1.202.354 en 2025, una suba de 109.034 animales (9,97%). Sin embargo, respecto de 2024 disminuyeron 31.686 cabezas (2,57%). Los novillitos bajaron de 481.591 a 415.907 en el período, una caída de 65.684 animales (13,64%), aunque en 2025 crecieron 4.155 respecto de 2024 (1,01%). Los novillos pasaron de 412.967 a 384.354, una baja de 28.613 cabezas (6,93%), y los toros de 111.906 a 103.434, con una reducción de 8.472 (7,57%). Así, cinco de las seis categorías terminaron 2025 por debajo de 2021; la única que creció fue la de terneros y terneras.

La evolución territorial tampoco fue homogénea. Villaguay pasó de 444.853 bovinos en 2021 a 398.194 en 2025, una baja de 46.659 cabezas (10,49%); frente a su máximo de 2022 perdió 50.083 (11,17%). Federal pasó de 383.546 a 362.771 (-20.775; -5,42%). Gualeguaychú cayó de 429.632 a 411.289 (-18.343; -4,27%), mientras frente a su máximo de 2022 la baja fue de 11,97%.

La Paz registró uno de los mayores retrocesos: pasó de 392.976 cabezas en 2021 a 330.219 en 2025, una pérdida de 62.757 bovinos (15,97%); frente a 2022, la caída llegó al 18%. Uruguay bajó de 291.826 a 266.540 (-25.286; -8,66%), Paraná de 284.773 a 269.910 (-14.863; -5,22%) y Nogoyá de 312.258 a 305.165 (-2,27%). Tala pasó de 167.612 a 152.187 (-9,20%).

Colón registró una baja de 3.824 cabezas, de 220.198 a 216.374 (-1,74%), mientras Concordia prácticamente se mantuvo estable, pasó de 198.467 a 198.246 (-221; -0,11%). Federación bajó de 276.545 a 267.088 (-9.457; -3,42%). Feliciano pasó de 233.447 a 198.500 (-34.947; -14,97%), después de una fuerte caída en 2023 y posterior recuperación.

Entre los departamentos que crecieron, Diamante pasó de 150.003 a 155.508 cabezas (+5.505; +3,67%), Victoria de 169.462 a 184.168 (+14.706; +8,68%), Gualeguay de 279.944 a 311.378 (+31.434; +11,23%) e Islas del Ibicuy de 303.369 a 332.210 (+28.841; +9,51%). El máximo de Islas fue en 2023, con 361.768 cabezas. Los totales departamentales de FUCOFA fueron 4.634.347 en 2021, 4.813.145 en 2022, 4.644.371 en 2023, 4.522.395 en 2024 y 4.453.085 en 2025. Las pequeñas diferencias respecto de los totales por categoría responden a distintos cuadros estadísticos de la fuente.

La faena bovina muestra una contracción mucho más fuerte que la del rodeo. Entre Ríos faenó 492.635 bovinos en 2021, 546.067 en 2022, 568.966 en 2023, 489.136 en 2024 y 347.360 en 2025. En cinco años perdió 145.275 animales faenados (-29,49%); respecto del máximo de 2023, la reducción fue de 221.606 cabezas (-38,95%), y frente a 2024, del 28,89%. La caída se verificó durante todo 2025: enero registró 30.850 bovinos frente a 40.855 en 2024 y 49.280 en 2023; febrero, 25.054; marzo, 29.641; abril, 29.842; mayo, 30.305; junio, 30.140; julio, 30.345; agosto, 29.790; septiembre, 27.435; octubre, 30.879; noviembre, 26.392 y diciembre, 26.687.

En síntesis, el período 2021-2025 dejó una significativa reducción del 3,95% en el stock bovino provincial.

La cadena porcina tuvo otra trayectoria. La faena pasó de 328.840 cabezas en 2021 a 353.971 en 2022, 374.776 en 2023, 384.738 en 2024 y 362.266 en 2025. En cinco años aumentó 33.426 animales (+10,17%), aunque cayó 22.472 respecto del récord de 2024 (-5,84%). La actividad mostró mayor estabilidad mensual: en 2025 se faenaron 31.716 porcinos en enero, 25.992 en febrero, 29.647 en marzo, 28.619 en abril, 29.647 en mayo, 29.115 en junio, 30.347 en julio, 29.794 en agosto, 29.669 en septiembre, 32.337 en octubre, 28.538 en noviembre y 36.845 en diciembre.

El cruce de ambas cadenas marca un cambio relevante. En 2021 se faenaron 492.635 bovinos contra 328.840 porcinos: la faena vacuna era 49,81% superior. En 2023 la ventaja bovina era de 51,82% (568.966 contra 374.776). En 2024 la brecha se redujo a 104.398 animales y en 2025 se invirtió: se faenaron 347.360 bovinos y 362.266 porcinos. La faena porcina superó a la bovina en 14.906 cabezas, un 4,29%.

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Estos datos no permiten afirmar por sí solos que la producción porcina haya reemplazado a la bovina. Sí muestran trayectorias diferentes: entre 2021 y 2025 la faena bovina cayó 29,49%, mientras la porcina aumentó 10,17%, una diferencia de 39,66 puntos porcentuales. El contraste también permite observar que la disminución del stock bovino fue relativamente menor que la caída de la faena, lo que marca que ambos indicadores describen dimensiones diferentes de la actividad y no deben interpretarse como equivalentes.

La distancia entre ambos indicadores es especialmente significativa porque el stock representa una fotografía de las existencias ganaderas en un momento determinado, mientras que la faena refleja el movimiento de animales hacia la industria frigorífica durante el año. Por eso, la reducción de las existencias no explica por sí sola la magnitud del descenso de la faena bovina. Del mismo modo, el crecimiento de la cantidad de terneros y terneras no alcanza para compensar las bajas observadas en vacas, vaquillonas y animales de las categorías de engorde. La serie, en consecuencia, permite identificar cambios concretos en la estructura ganadera, aunque no determina por sí misma las causas económicas, productivas o climáticas detrás de esas variaciones.

En síntesis, el período 2021-2025 dejó una reducción del 3,95% en el stock bovino provincial. Las vacas cayeron 4,21%; las vaquillonas, 17,2%; los novillitos, 13,64%; los novillos, 6,93%; y los toros, 7,57%. En sentido contrario, los terneros y terneras aume

ntaron 9,97%.

La faena bovina cayó 29,49% entre 2021 y 2025, mientras que la porcina creció 10,17%. Esta diferencia modificó la relación entre ambas cadenas: al final del período, la faena porcina superó a la bovina, algo que no ocurría al comienzo de la serie.

En el territorio también se observaron comportamientos diferentes. La Paz registró la mayor caída, con 15,97%, seguida por Feliciano, con 14,97%, y Villaguay, con 10,49%. En el otro extremo, Gualeguay encabezó los aumentos, con 11,23%, seguido por Islas del Ibicuy, con 9,51%; Victoria, con 8,68%; y Diamante, con 3,67%.

En conjunto, Entre Ríos terminó 2025 con menos bovinos, una composición diferente del rodeo y fuertes contrastes entre sus departamentos. Al mismo tiempo, la relación entre las faenas bovina y porcina se modificó de manera significativa respecto del comienzo de la serie.

La fotografía de 2025, por lo tanto, no muestra solamente una reducción del stock, sino cambios en la estructura del rodeo y en el peso relativo de ambas cadenas dentro de la actividad ganadera provincial. La comparación de cinco años permite observar un proceso más amplio: una ganadería bovina con menor cantidad de animales y una faena más baja, frente a una cadena porcina que mantuvo un nivel de actividad superior al de 2021.