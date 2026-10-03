Argentina vuelve al Monumental ante Burkina Faso.

Argentina enfrentará este sábado a Burkina Faso, desde las 21, en el Monumental, por un amistoso internacional que tendrá a la Selección como protagonista.

La Selección Argentina enfrentará este sábado a Burkina Faso, desde las 21, en el estadio Monumental, por un nuevo amistoso internacional . El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará repetir la buena actuación mostrada ante Bolivia, a la espera de otra jornada especial para los hinchas y con la mirada puesta en el futuro.

Argentina llega a este compromiso con el ánimo renovado después de golear 4-0 a Bolivia en Córdoba. En aquel partido, disputado el miércoles pasado, el equipo nacional se impuso con goles de Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José López . El resultado le permitió cerrar la jornada con una amplia diferencia y continuar con la preparación de cara a los próximos desafíos internacionales.

La Selección vuelve a casa ante Burkina Faso

El amistoso frente a Burkina Faso tendrá además un condimento especial porque significará el regreso de la Selección al estadio Monumental. El escenario será nuevamente el punto de encuentro entre el equipo nacional y sus hinchas, en una jornada en la que la atención estará puesta tanto en el rendimiento futbolístico como en los nombres elegidos por Scaloni para afrontar el compromiso.

El entrenador continúa negociando su renovación al frente de la Selección Argentina y, mientras se define su futuro, sigue trabajando en la conformación del equipo. La intención es aprovechar estos encuentros para evaluar alternativas, darles minutos a distintos futbolistas y continuar consolidando una base competitiva de cara a los próximos compromisos.

En ese contexto, la Albiceleste atraviesa también un momento de transición debido a la despedida de Lionel Messi. El capitán confirmó el lunes 31 de agosto, a través de una publicación en su cuenta de Instagram, que había decidido no continuar jugando con la Selección Argentina. Según explicó en aquella oportunidad, la determinación había sido tomada el martes 21 de julio, dos días después de la final.

Messi acompañó el anuncio con una carta escrita a mano en la que repasó sus sensaciones y el vínculo construido durante tantos años con la camiseta argentina. El futbolista manifestó el dolor que le provocó tomar la decisión, pero también destacó el orgullo por todo lo conseguido junto a sus compañeros y por los momentos que pudieron compartir con los hinchas.

A pesar del anuncio, el astro argentino regresó al país para disputar el último amistoso de la Fecha FIFA ante Benín. Su presencia generó una enorme expectativa entre los fanáticos, que tendrán una última oportunidad de verlo con la camiseta de la Selección en el estadio Monumental el próximo martes.

La despedida también contará con la presencia de Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso. Ambos futbolistas no fueron convocados junto al resto del plantel para esta fecha, aunque tampoco anunciaron su retiro del seleccionado. Su participación en el homenaje a Messi permitirá reunir nuevamente a varios de los integrantes de una generación que protagonizó algunos de los momentos más importantes de la historia reciente de la Albiceleste.

Mientras tanto, Burkina Faso afrontará el encuentro después de haber comenzado su participación en la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027. El seleccionado africano forma parte del Grupo F y tuvo un inicio positivo en sus dos primeros compromisos, con un empate y una victoria que le permitieron sumar puntos importantes.

En su primer partido, Burkina Faso igualó 1-1 frente a Benín, precisamente el rival que posteriormente tendrá Argentina. El encuentro fue disputado y terminó con reparto de puntos, antes de que el conjunto burkinés consiguiera recuperarse y sumar su primera victoria en la competencia.

En su segunda presentación, Burkina Faso derrotó 1-0 como visitante a República Centroafricana. El único gol del partido fue convertido por Aboubacar Camara, resultado que le permitió al seleccionado africano sumar tres puntos y llegar con confianza al amistoso frente a Argentina.

El duelo en el Monumental representará, por lo tanto, una oportunidad importante para ambos equipos. Para Argentina, será una nueva prueba dentro de un proceso que comienza a mirar hacia el futuro y que deberá afrontar progresivamente la ausencia de algunas de las figuras que marcaron una época. Para Burkina Faso, en cambio, será la posibilidad de medirse ante un seleccionado de primer nivel y sumar una experiencia internacional de alto nivel.

Más allá del resultado, el partido estará atravesado por el significado que tiene para la Selección Argentina esta etapa de cambios. La salida de Messi abre una nueva página después de varios años en los que el equipo nacional tuvo al delantero como principal referente y protagonista de grandes conquistas, dejando una huella imborrable en el seleccionado argentino.

La expectativa estará centrada también en conocer la formación elegida por Scaloni, las variantes que pueda realizar durante el partido y el rendimiento de los futbolistas que buscan consolidarse dentro del plantel. Los amistosos representan una instancia importante para probar alternativas y observar cómo responde el equipo ante distintos estilos de juego, de cara a los próximos desafíos internacionales y a la renovación del plantel en esta nueva etapa.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Gianluca Prestianni; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Burkina Faso: Hervé Koffi; Issa Kaboré, Nasser Djiga, Edmond Tapsoba, Arsène Kouassi; Josué Doucet, Ismahila Ouédraogo; Abdoul Zagré, Ousseni Bouda, Abdoul Tapsoba y Lassina Traoré. DT: Amir Abdou.

Hora y TV: 21 (TyC Sports).

Árbitro: A confirmar.

Estadio: Monumental.