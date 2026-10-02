Torneo Clausura: Boca goleó a Unión en La Bombonera y sigue firme en todos los frentes

Con goles de Lautaro Di Lollo y un doblete de Leonel Flores, el Xeneize derrotó 3 a 0 al Tatengue. Llegó a las 20 unidades en la Zona A.

Boca goleó a Unión en La Bombonera y sigue firme en todos los frentes.

Boca Juniors venció 3-0 a Unión de Santa Fe en La Bombonera por la undécima fecha del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se impuso con goles de Lautaro Di Lollo y Leonel Flores, quien convirtió por duplicado en el complemento, para quedarse con una victoria que le permite continuar en la pelea por los primeros puestos.

El Xeneize tomó la iniciativa desde el comienzo y rápidamente se instaló en campo rival. Sebastián Villa fue una de las principales vías de ataque por el sector izquierdo, mientras que Alan Velasco y Santiago Ascacíbar también intentaron generar peligro cerca del área defendida por Matías Mansilla. Unión, por su parte, tuvo dificultades para progresar y apenas pudo acercarse con un remate desviado de Mauro Luna Diale.

La insistencia del conjunto local tuvo su premio a los 22 minutos. Leandro Paredes ejecutó una pelota parada desde el sector derecho y encontró a Lautaro Di Lollo dentro del área. El defensor ganó en las alturas y metió un cabezazo preciso para vencer a Mansilla y establecer el 1-0. El zaguero volvió a aparecer como una de las armas ofensivas del equipo y le dio ventaja al Xeneize.

Después de la apertura del marcador, Boca mantuvo el control del encuentro y manejó la pelota ante un Unión que no encontraba los caminos para incomodar a Leandro Brey. El equipo santafesino intentó adelantar sus líneas, pero no logró transformar sus aproximaciones en situaciones claras.

Sebastián Villa tuvo su primera chance importante a los 33 minutos, cuando recibió sobre la izquierda, enganchó hacia el centro y sacó un derechazo que pasó cerca del arco visitante. Poco después, Merentiel probó desde afuera del área, aunque su remate se fue desviado.

Boca se fue al descanso con una ventaja merecida y con la sensación de haber sido superior durante los primeros 45 minutos. Unión necesitaba modificar su postura para meterse nuevamente en partido y salió al complemento con Lucas Menossi en lugar de Joaquín Mosqueira.

Boca goleó a Unión en La Bombonera y sigue firme en todos los frentes

Boca goleó a Unión en La Bombonera y sigue firme en todos los frentes.

En los primeros minutos de la segunda parte, el Xeneize volvió a acercarse. A los 48 minutos, una buena combinación terminó con un centro atrás de Villa para la llegada de Ascacíbar, quien definió al cuerpo de Mansilla. Dos minutos después, Velasco probó con un remate cruzado que pasó muy cerca del palo izquierdo.

El conjunto de Arruabarrena continuó buscando el segundo y volvió a tener una oportunidad con Villa, que intentó nuevamente la jugada individual desde la izquierda. Unión, mientras tanto, seguía sin encontrar profundidad y dependía de alguna recuperación o pelota parada para generar peligro.

A los 60 minutos, el entrenador de Boca movió el banco y realizó una triple modificación. Leonel Flores, Carlos Palacios y Enner Valencia ingresaron en lugar de Sebastián Villa, Alan Velasco y Miguel Merentiel. Los cambios terminarían siendo determinantes para el desenlace del partido.

Con el correr de los minutos, Unión no consiguió reaccionar y Boca manejó el trámite con tranquilidad. El arquero Leandro Brey tuvo pocas intervenciones y el conjunto visitante mostró dificultades para llevar la pelota hasta los últimos metros.

A los 79 minutos llegó el segundo golpe. Leandro Lozano recibió sobre la banda y envió un centro al área. Leonel Flores controló la pelota, enganchó hacia el medio para encontrar el espacio y sacó un potente derechazo que se metió en la red. El juvenil amplió la ventaja y dejó al Xeneize con una diferencia difícil de remontar.

Unión quedó obligado a buscar el descuento, pero Boca aprovechó los espacios que aparecieron en el tramo final. El equipo local siguió teniendo situaciones y a los 90 minutos tuvo una oportunidad clara para aumentar la diferencia: Enner Valencia quedó mano a mano, aunque Matías Mansilla respondió con una gran atajada para evitar el tercero.

Sin embargo, el arquero visitante no pudo evitar el siguiente ataque. En el tiempo agregado, Leonel Flores volvió a aparecer para marcar su segundo gol de la noche y establecer el 3-0 definitivo. El juvenil tuvo un ingreso decisivo y terminó de sellar una goleada que Boca construyó a partir del dominio y la contundencia.

El Xeneize cerró así una noche positiva en La Bombonera, con una actuación que le permitió sumar tres puntos y mantenerse en la pelea en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual. Di Lollo abrió el camino y Flores, con su doblete, se encargó de ponerle el cierre a una victoria contundente.

Unión, en cambio, no logró repetir el rendimiento que venía mostrando y se fue de La Bombonera con una derrota amplia. El conjunto de Leonardo Madelón nunca pudo encontrar respuestas ante el dominio local y terminó sufriendo tres goles en la segunda mitad.

Formación de Boca

Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Formación de Unión

Matías Mansilla; Juan Pintado, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Brahian Cuello, Ignacio Malcorra; Cristian Tarragona y Mauro Luna Diale. DT: Leonardo Madelón.

Hora y TV: 21.30 (ESPN Premium).

Árbitro: Sebastián Martínez.

Estadio: Alberto J. Armando.