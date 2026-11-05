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La Caja de Jubilaciones de Entre Ríos tendrá una remodelación integral de 1.333 millones de pesos

El Gobierno llamó a licitación para renovar el edificio de la Caja de Jubilaciones en Paraná. Las obras mejorarán la atención, accesibilidad y seguridad.

5 de noviembre 2026 · 22:12hs
La Caja de Jubilaciones de Entre Ríos tendrá una remodelación integral de 1.333 millones de pesos.

La Caja de Jubilaciones de Entre Ríos tendrá una remodelación integral de 1.333 millones de pesos.

El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, convocó a una licitación pública para ejecutar una remodelación integral del edificio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, ubicado en calle Andrés Pazos 127, en Paraná. La intervención cuenta con un presupuesto oficial de 1.333 millones de pesos y un plazo de ejecución previsto de 365 días corridos.

La iniciativa, contemplada en la Licitación Pública N° 13/2026, busca mejorar las condiciones de atención a jubilados y pensionados, modernizar las instalaciones y optimizar los espacios de trabajo del organismo provincial.

El proyecto contempla trabajos de reparación, refuncionalización y adecuación de distintos sectores del inmueble, con intervenciones en el subsuelo, la planta baja y los dos pisos superiores.

Qué trabajos se realizarán en el edificio

En la planta baja se reorganizarán los espacios destinados a la atención al público, con el objetivo de generar sectores de espera y consultas más cómodos y funcionales. También se mejorará la circulación interna y se adecuarán los sanitarios para garantizar condiciones de accesibilidad a personas con movilidad reducida.

Las tareas incluirán la renovación de las instalaciones eléctricas, sanitarias y pluviales, además de mejoras en iluminación, climatización y conectividad.

En el subsuelo se ejecutarán reparaciones destinadas a solucionar los problemas de humedad y filtraciones que afectan la estructura. Asimismo, se reemplazará el sistema eléctrico general y se reacondicionarán los sanitarios y las carpinterías del edificio.

La intervención permitirá atender distintas deficiencias edilicias que actualmente dificultan el funcionamiento del organismo, entre ellas la falta de espacios adecuados para la espera del público, el deterioro de instalaciones y los inconvenientes relacionados con el sistema de desagües pluviales.

Buscan mejorar la atención a jubilados y pensionados

Desde el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura destacaron la importancia de avanzar con obras de mantenimiento y modernización en edificios públicos que reciben diariamente a numerosos ciudadanos.

El titular de la cartera señaló que la intervención permitirá contar con instalaciones más seguras y adecuadas para quienes concurren a realizar trámites previsionales, además de generar mejores condiciones laborales para el personal.

Por su parte, el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, destacó que la remodelación constituye una mejora necesaria para el funcionamiento de la institución.

"Después de tantos años, esta obra permitirá poner en valor el edificio de la institución y mejorar las condiciones de atención a nuestros jubilados y pensionados, con espacios más cómodos, accesibles y funcionales que contribuyan a agilizar la atención y reducir los tiempos de espera", expresó.

El funcionario también subrayó que las mejoras permitirán ofrecer condiciones de trabajo más adecuadas para los empleados del organismo.

Bagnat recordó que las gestiones para concretar la intervención comenzaron en 2024 y señaló que el acompañamiento del Gobierno provincial permitió avanzar con el proyecto.

Licitación: cuándo se abrirán los sobres

La apertura de sobres está prevista para el miércoles 9 de diciembre de 2026, a las 10, en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno, ubicado en calle De la Puente 220, en Paraná.

El presupuesto oficial asciende a 1.333 millones de pesos y el plazo establecido para la ejecución de los trabajos es de 365 días corridos.

La venta de pliegos estará disponible hasta el 19 de noviembre, mientras que las consultas técnicas podrán efectuarse hasta el 25 de noviembre, de 7 a 13, ante la Dirección General de Arquitectura y Construcciones.

Las empresas interesadas también podrán realizar consultas mediante el correo electrónico [email protected], con copia a [email protected].

La documentación y los detalles del procedimiento licitatorio se encuentran disponibles en el sitio oficial del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura de Entre Ríos.

La remodelación forma parte de las intervenciones previstas para mejorar la infraestructura pública provincial y adecuar los edificios administrativos a las necesidades de atención de la ciudadanía.

Caja de Jubilaciones Entre Ríos licitación Obras
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