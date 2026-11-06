Papa León XIV: inicia la gira Sudamérica y llega a Uruguay, su primer destino

El pontífice llega a este viernes a Uruguay para comenzar una estadía de tres días que abarcará actividades en Montevideo, Paysandú y Florida.

El Papa León XIV llega este viernes a Uruguay para dar inicio a su esperada gira por Sudamérica , en un itinerario internacional que tendrá continuidad durante los próximos días con sus pasos por la Argentina y Perú.

El avión que transporta al Sumo Pontífice, de nacionalidad estadounidense y peruana, tiene previsto su aterrizaje a las 16.30 (hora argentina) en el aeropuerto internacional de Montevideo-Carrasco .

El operativo por la visita del Papa León XIV

La gira en la región sudamericana estuvo supeditada hasta último momento a la evolución médica del Santo Padre, luego de que el pasado 13 de octubre fuera intervenido quirúrgicamente en el policlínico Gemelli de Roma por adenocarcinoma pulmonar.

Esta visita convierte a León XIV en el segundo jefe de la Iglesia Católica en pisar suelo uruguayo, tras los antecedentes que marcó Juan Pablo II en 1987 y 1988.

La bienvenida protocolar tendrá lugar a las 17:30 horas en la Plaza Independencia de la capital uruguaya, donde el mandatario Yamandú Orsi encabezará el recibimiento junto con los exjefes de Estado vivos del país vecino: Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou, acompañados por referentes de diversas corrientes políticas.

Posteriormente, el Papa León XIV mantendrá un encuentro con la sociedad civil y el cuerpo diplomático, antes de trasladarse al Edificio "José Artigas" para una reunión con el Presidente y cerrar la jornada con un rezo de Vísperas en la Catedral Metropolitana.

El cronograma de actividades del papa León XIV en Uruguay

Viernes 6 de noviembre: 16:30: Arribo al aeropuerto internacional de Montevideo-Carrasco. 17:30: Recibimiento protocolar en la Plaza Independencia. 17:45 : Discurso ante autoridades, representantes de la sociedad civil y diplomáticos. 18:15: Encuentro con el presidente Yamandú Orsi 19:10 : Celebración de las vísperas y homilía junto a la comunidad eclesiástica en la Catedral Metropolitana.



Sábado 7 de noviembre: 08:25: Traslado aéreo desde Carrasco hacia el interior del país. 09:10: Llegada al aeropuerto de "Brigadier General Tydeo Larre Borges" en Paysandú. 10:00: Misa multitudinaria en el Parque París Londres. 13:30: Retorno a Montevideo . 17:00: Recorrida social en el barrio Casavalle y saludo en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. 18:00: Exposición académica en la Universidad Católica de Uruguay. 19:00: Discurso papal durante la Vigilia de Oración en el Estadio Centenario.

