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Papa León XIV: inicia la gira Sudamérica y llega a Uruguay, su primer destino

El pontífice llega a este viernes a Uruguay para comenzar una estadía de tres días que abarcará actividades en Montevideo, Paysandú y Florida.

6 de noviembre 2026 · 08:59hs
Papa León XIV: inicia la gira Sudamérica y llega a Uruguay, su primer destino

El Papa León XIV llega este viernes a Uruguay para dar inicio a su esperada gira por Sudamérica, en un itinerario internacional que tendrá continuidad durante los próximos días con sus pasos por la Argentina y Perú.

El avión que transporta al Sumo Pontífice, de nacionalidad estadounidense y peruana, tiene previsto su aterrizaje a las 16.30 (hora argentina) en el aeropuerto internacional de Montevideo-Carrasco.

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El operativo por la visita del Papa León XIV

La gira en la región sudamericana estuvo supeditada hasta último momento a la evolución médica del Santo Padre, luego de que el pasado 13 de octubre fuera intervenido quirúrgicamente en el policlínico Gemelli de Roma por adenocarcinoma pulmonar.

Esta visita convierte a León XIV en el segundo jefe de la Iglesia Católica en pisar suelo uruguayo, tras los antecedentes que marcó Juan Pablo II en 1987 y 1988.

La bienvenida protocolar tendrá lugar a las 17:30 horas en la Plaza Independencia de la capital uruguaya, donde el mandatario Yamandú Orsi encabezará el recibimiento junto con los exjefes de Estado vivos del país vecino: Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou, acompañados por referentes de diversas corrientes políticas.

Posteriormente, el Papa León XIV mantendrá un encuentro con la sociedad civil y el cuerpo diplomático, antes de trasladarse al Edificio "José Artigas" para una reunión con el Presidente y cerrar la jornada con un rezo de Vísperas en la Catedral Metropolitana.

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El cronograma de actividades del papa León XIV en Uruguay

  • Viernes 6 de noviembre:
    • 16:30: Arribo al aeropuerto internacional de Montevideo-Carrasco.
    • 17:30: Recibimiento protocolar en la Plaza Independencia.
    • 17:45: Discurso ante autoridades, representantes de la sociedad civil y diplomáticos.
    • 18:15: Encuentro con el presidente Yamandú Orsi
    • 19:10: Celebración de las vísperas y homilía junto a la comunidad eclesiástica en la Catedral Metropolitana.
  • Sábado 7 de noviembre:
    • 08:25: Traslado aéreo desde Carrasco hacia el interior del país.
    • 09:10: Llegada al aeropuerto de "Brigadier General Tydeo Larre Borges" en Paysandú.
    • 10:00: Misa multitudinaria en el Parque París Londres.
    • 13:30: Retorno a Montevideo.
    • 17:00: Recorrida social en el barrio Casavalle y saludo en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.
    • 18:00: Exposición académica en la Universidad Católica de Uruguay.
    • 19:00: Discurso papal durante la Vigilia de Oración en el Estadio Centenario.
  • Domingo 8 de noviembre:
    • 10:30: Oficio de la Santa Misa en el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en la ciudad de Florida.
    • 15:10: Ceremonia de despedida oficial en en el aeropuerto de Montevideo-Carrasco “General Cesáreo L. Berisso”.
    • 15:30: Despegue del vuelo pontificio con destino a la Ciudad de Buenos Aires.
    • 16:30: Arribo al Aeroparque Jorge Newbery para dar comienzo a su estadía en Argentina

Papa León XIV Uruguay
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