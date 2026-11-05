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Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal

Cristian Ronaldo cerró un ciclo luego de 23 años. "Ha llegado el momento de devolver la camiseta número siete de la selección", indicó

5 de noviembre 2026 · 14:46hs
Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal este jueves tras 23 años. El anuncio de uno de los mejores jugadores de la historia se dio a través de una carta que publicó en sus redes sociales. “Ha llegado el día de devolver la camiseta número siete de la selección de todos nosotros”, inició el documento emitido por el astro lusitano.

“Nunca la sentí como exclusivamente mía, pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, de defenderla y de llevarla conmigo por todo el mundo”, añadió.

En este sentido, reconoció que "hoy ha llegado el momento de entregarla al futuro. No es una decisión fácil, porque no se toma solo con la cabeza, sino también con el corazón", y añadió: "Cuando miro atrás, no vero solo partidos, goles, récords o trofeos. Veo personas. Veo a gente de otros países que, durante 90 minutos, sintieron a Portugal un poco más cerca, y veo a millones de portugueses que formaron parte de mi vida"

Por último, subrayó que "di todo lo que tenía por esta camiseta. Hubo tardes y noches perfectas, victorias que nunca olvidaré y derrotas que todavía hoy me cuestan recordar".

El ciclo de Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo debutó con la selección de Portugal el 20 de agosto del 2003, con apenas 18 años, en una victoria 1-0 frente a Kazajistán.

Durante su paso por la selección lusa fue clave en las conquistas de la histórica Eurocopa 2016, además de las Nations Leagues 2019 y 2025. En lo que respecta a los Mundiales, su mejor participación se dio en Alemania 2006, donde alcanzó las semifinales.

Cristiano culmina su trayectoria como el máximo goleador histórico de combinados nacionales masculinos con 146 tantos en 234 presentaciones oficiales. Sumó tres títulos: la Euro 2016 y dos ediciones de la Liga de las Naciones UEFA.

Cristiano Ronaldo retiro Portugal
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