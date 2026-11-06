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Liga Provincial: Olimpia quiere sacar ventajas en Urdinarrain

El Azulgrana visitará a Luis Luciano en el segundo punto de la serie play In de la Liga Provincial. El encuentro iniciará a las 21.30.

6 de noviembre 2026 · 09:12hs
Liga Provincial: Olimpia quiere sacar ventajas en Urdinarrain

Prensa Olimpia

Olimpia tendrá este viernes su estreno en la segunda fase de la Liga Provincial Masculina de Básquet, categoría mayores. El Azulgrana visitará a Luis Luciano de Urdinarrain por el segundo partido de la serie Play-in. El encuentro se disputará desde las 21.30 en el sur entrerriano.

Como llega Olimpia

El CAO llega motivado luego de dar el golpe en el cierre de la Primera Fase, cuando derrotó a Sionista por 76 a 74 en el estadio Humberto Pietranera. El conjunto Azulgrana celebró gracias a un doble de Lautaro Vilotta sobre la chicharra, que le permitió quedarse con una victoria clave. Ese resultado le permitió a Olimpia finalizar en el sexto puesto de la Zona C y acceder al Play-in, instancia que definirá al último clasificado a los octavos de final.

Luis Luciano, obligado a ganar

Su rival será Luis Luciano, que viene de caer por 77 a 73 frente a Estudiantes de Concordia, en un encuentro disputado el miércoles por la noche en el gimnasio Juan de Dios Obregón del Club Atlético Ferrocarril, escenario donde el Verde ofició de local.

El primer tiempo terminó con ventaja para el conjunto visitante, que se fue al descanso arriba por 42 a 34. Sin embargo, Estudiantes reaccionó en el complemento, se impuso por 21 a 12 en el tercer cuarto y pasó al frente por la mínima diferencia: 55 a 54.

En los últimos diez minutos, el Verde mostró carácter y eficacia para cerrar el partido. Con un parcial de 22 a 19, selló el triunfo por 77 a 73 y quedó a un paso de continuar en carrera.

Martín Fagalde volvió a ser determinante en Luis Luciano, con una planilla de 19 puntos, diez rebotes y cuatro asistencias. En el equipo vencedor, Iván Villarroel fue el máximo anotador con 22 unidades, seguido por Nahuel García (12), Tiziano Pacor (10) y Federico Cabrera (9). En la visita, Cristian Verón se destacó con 23 puntos.

La definición del play in de la Liga Provincial

La instancia se completará el domingo, cuando Olimpia reciba a Estudiantes de Concordia desde las 20, en el estadio Humberto Pietranera.

El ganador de la serie Play-in conseguirá el último boleto a los octavos de final, donde tendrá como rival a Sportivo San Salvador, el equipo de mejor rendimiento durante la Etapa Regular del Torneo Pre-Federal.

Liga Provincial Olimpia Luis Luciano
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