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Entre Ríos: pronostican un viernes cálido y un sábado con descenso de las temperaturas

El pronóstico del SMN anticipa un viernes con máximas de 28 grados y un sábado más fresco en Entre Ríos. La nubosidad predominará durante ambas jornadas.

5 de noviembre 2026 · 22:12hs
Entre Ríos: pronostican un viernes cálido y un sábado con descenso de las temperaturas

Foto: UNO/Liliana Bonarrrigo

El tiempo en Entre Ríos estará marcado por la presencia de nubosidad y un descenso de las temperaturas durante el fin de semana. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 6 de noviembre se registrarán máximas de hasta 28 grados en algunas ciudades de la provincia, mientras que el sábado 7 los valores descenderán y no superarán los 23 grados en las localidades relevadas.

Las condiciones meteorológicas serán similares en Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, aunque se observarán diferencias en las temperaturas máximas, especialmente entre el centro-norte y el sudeste entrerriano.

El pronóstico anticipa dos jornadas con cielo nublado, sin cambios significativos en las condiciones de nubosidad, pero con un marcado descenso térmico hacia el sábado.

Paraná y Concordia: viernes cálido y sábado más fresco

En Paraná, el viernes se presentará con cielo nublado y una temperatura mínima de 15 grados, mientras que la máxima alcanzará los 28 grados. Será una jornada relativamente cálida, aunque la presencia de nubes se mantendrá como característica principal del tiempo.

Para el sábado, el SMN prevé un descenso de la temperatura, con una mínima de 14 grados y una máxima de 23 grados. El cielo continuará nublado y se espera una jornada más fresca en comparación con el día anterior.

Entre Ríos: pronostican un viernes cálido y un sábado con descenso de las temperaturas.

Entre Ríos: pronostican un viernes cálido y un sábado con descenso de las temperaturas.

En Concordia, las condiciones serán prácticamente idénticas. El viernes tendrá una mínima de 15 grados y una máxima de 28 grados, con cielo nublado durante la jornada.

El sábado también se registrará una disminución de los valores térmicos, que oscilarán entre los 14 y los 23 grados, con persistencia de la nubosidad.

De esta manera, ambas ciudades experimentarán una caída de cinco grados en las temperaturas máximas entre el viernes y el sábado.

Concepción del Uruguay y Gualeguaychú: máximas de 20 grados el sábado

En el sudeste de Entre Ríos, el pronóstico anticipa temperaturas algo más bajas que en Paraná y Concordia.

Para Concepción del Uruguay, el viernes se espera una mínima de 15 grados y una máxima de 25 grados, con cielo nublado. Las condiciones de nubosidad se mantendrán durante el sábado, cuando la temperatura descenderá hasta los 13 grados de mínima y los 20 grados de máxima.

En Gualeguaychú, el comportamiento del tiempo será similar. El viernes se registrarán temperaturas de entre 15 y 25 grados, con cielo nublado, mientras que el sábado los valores oscilarán entre los 13 y los 20 grados.

En ambas ciudades, el descenso de las temperaturas máximas será de cinco grados, lo que dará lugar a un sábado considerablemente más fresco.

Cómo estará el tiempo durante el inicio del fin de semana

El panorama general para las principales ciudades entrerrianas muestra una transición entre un viernes de temperaturas agradables a cálidas y un sábado con registros térmicos más moderados.

La disminución de las máximas será uniforme en las cuatro localidades relevadas, con una diferencia de cinco grados entre ambas jornadas.

Según los datos suministrados por el SMN, la nubosidad será persistente durante el período analizado. La información disponible no especifica probabilidades de precipitaciones, por lo que no corresponde descartar ni confirmar lluvias.

Entre Ríos temperaturas SMN
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