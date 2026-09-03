Entre Ríos se subió al podio en el Campeonato Argentino de Infantiles

En el partido por el tercer y cuarto puesto del final four disputado en Río Tercero, Entre Ríos superó por 76-58 a Córdoba.

El Seleccionado de Entre Ríos completó un destacado Campeonato Argentino de Infantiles y subió al podio nacional en la localidad de Río Tercero, Córdoba. En el encuentro por el tercer puesto, el equipo entrerriano superó al anfitrión por 76-58, en una sólida actuación que le permitió cerrar el certamen con una victoria y quedarse con la medalla de bronce.

El conjunto cordobés comenzó mejor y se llevó el primer cuarto por 19-14, pero los dirigidos por Gerónimo Díaz Vélez reaccionaron rápidamente a partir del segundo período. Con mayor intensidad y control del juego, lograron dar vuelta el marcador y tuvieron un segundo cuarto determinante, para llegar al descanso con una ventaja de 44-27.

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En el complemento, el elenco entrerriano mantuvo el dominio y administró la diferencia para encaminarse hacia un triunfo claro por 76-58. Elián Zaragoza fue una de las grandes figuras del encuentro, con 19 puntos, 10 rebotes y 28 de valoración, encabezando la producción del equipo.

De esta manera, Entre Ríos cerró una gran actuación en el certamen nacional, metiéndose entre los tres mejores equipos del país. De esta manera, confirmó el gran trabajo realizado en la previa del torneo con las concentraciones por Asociación, la preparación del plantel y lo expuesto a lo largo de todo el torneo. Finalizó con récord de 7 victorias y 2 derrotas en las tres instancias.

Santa Fe ganó el Campeonato Argentino

En la gran final, Santa Fe se consagró campeón luego de vencer a FeBAMBA por 75-73, en un partidazo que se definió en los segundos finales. Cuando restaban apenas dos segundos, el conjunto santafesino recuperó una pelota clave y convirtió la bandeja que le permitió quedarse con la victoria y el título. Tomás Spedaletti fue elegido MVP tanto del torneo como de la final, donde registró 14 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias, para una valoración de 22.

Así, Santa Fe se consagró campeón, FeBAMBA fue subcampeón, Entre Ríos terminó tercero y Córdoba ocupó la cuarta posición del Final Four desarrollado en Río Tercero.

Prensa FBER