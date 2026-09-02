Tarifa eléctrica: Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba asistirán a las industrias para que paguen en cuotas

Los gobiernos de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba acordaron un plan conjunto para financiar la tarifa eléctrica para que las industrias paguen en cuotas.

Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba asistirán a las industrias para que paguen en cuotas la tarifa eléctrica.

En el marco de la agenda de integración de la Región Centro, los gobiernos provinciales de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos alcanzaron un acuerdo estratégico orientado a sostener la competitividad de las industrias.

A través de este esquema conjunto, las tres jurisdicciones otorgarán herramientas de asistencia financiera para que las industrias de la región puedan afrontar en cuotas los costos correspondientes a los incrementos en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

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Financiación de la tarifa eléctrica

El objetivo central de la iniciativa radica en amortiguar el impacto directo que generó la actualización de los precios de la energía a nivel nacional sobre la estructura de costos industriales. Desde los Poderes Ejecutivos de los tres distritos remarcaron que el financiamiento busca dotar de mayor previsibilidad a las pymes y grandes plantas fabriles, garantizando la operatividad de los establecimientos y resguardando los puestos de trabajo formales que genera el entramado productivo regional.

Asimismo, las administraciones provinciales coincidieron en que la convergencia de políticas públicas en materia de infraestructura y tarifas resulta clave para consolidar a la Región Centro como el motor de desarrollo del país, facilitando la atracción de inversiones a partir de la reducción de costos operativos fijos.

Ejes de la medida de asistencia energética

El plan de acompañamiento para el sector industrial contempla los siguientes puntos clave:

Financiamiento diferido: posibilidad de saldar los componentes mayoristas de la tarifa eléctrica en esquemas de cuotas.

Reducción de costos operativos: amortiguación del impacto de las tarifas fijadas en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

Previsibilidad financiera: herramientas para evitar descalces de caja en las empresas ante subas estacionales o de precios de la energía.

Articulación regional: criterio unificado entre las distribuidoras eléctricas de las tres provincias para garantizar equidad competitiva.

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“En el Día de la Industria, damos un paso más para acompañar a quienes invierten, producen y generan trabajo en nuestra provincia”, expresó el mandatario entrerriano.

Y agregó: “Junto con Córdoba y Santa Fe acordamos implementar una medida de alivio financiero para los grandes usuarios de energía. En Entre Ríos, esta herramienta les permitirá diferir el pago del Cargo del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) en cuotas”.

Más adelante detalló que “esta medida es parte de un camino que venimos recorriendo para que producir en Entre Ríos cueste menos: eliminar impuestos provinciales de la boleta de luz, subsidiar sectores estratégicos, bajar impuestos, facilitar el acceso al crédito, eliminar trabas y recuperar la infraestructura que necesita nuestro sector productivo”.

En el final, el Gobernador sostuvo: “Nuestro punto de partida fue tener la energía más cara del país. Hoy estamos en la mitad de la tabla y vamos a seguir haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para que Entre Ríos sea cada vez más competitiva y elegir invertir acá sea cada vez una mejor decisión”.