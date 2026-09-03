Echagüe será sede de un taller sobre prevención y tratamiento de lesiones deportivas

Echagüe y el Centro de Ciencias del Deporte de Paraná organizan una jornada teórico-práctica que abordará la prevención, el tratamiento. Es este sábado.

La charla será en Echagüe este sábado.

El Atlético Echagüe Club y el Centro de Ciencias del Deporte de Paraná llevarán adelante este sábado un Taller Teórico-Práctico de Prevención y Tratamiento de Lesiones Deportivas, una propuesta de capacitación orientada a brindar herramientas y conocimientos para el abordaje de las distintas situaciones que pueden presentarse en el ámbito deportivo.

La actividad se desarrollará de 8.30 a 11 en el estadio del Atlético Echagüe Club y tendrá como principales destinatarios a los cuerpos técnicos de las instituciones deportivas, personal de salud y deportistas en general.

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El objetivo de la jornada es capacitar al personal técnico y de salud de las instituciones deportivas en materia de prevención, tratamiento y acciones prácticas ante lesiones, incorporando además conocimientos fundamentales vinculados con las situaciones de urgencia que pueden producirse durante una práctica o competencia.

El taller contará con la participación de destacados profesionales que estarán a cargo de las diferentes exposiciones y actividades prácticas. El equipo de disertantes estará integrado por la Dra. Silvina Bauman, el Dr. Guillermo Céspedes, Dr. Mario Elizalde, el Lic. Dardo Eberle, el Lic. Agustín Lodolo, la Lic. Carla Toso y el Dr. Néstor Lodolo.

Cronograma en Echagüe

8.30 inscripciones

8.45 acto de apertura a cargo de las autoridades presentes.

9: prevención y tratamiento de lesiones deportivas en el ámbito infanto-juvenil.

Dra. Silvina Bauman, Lic. Agustín Lódolo y Lic. Dardo Eberle.

9.45: prevención y tratamiento de lesiones deportivas en el adulto deportista.

Dr. Guillermo Céspedes, Lic. Agustín Lódolo y Lic. Dardo Eberle.

10.30: Break.

10.45: el entrenamiento invisible como medio de prevención en el deporte.

Lic. Carla Toso.

11: prevención de adicciones en ámbito deportivo.

Dr. Mario Elizalde.