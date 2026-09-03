Uno Entre Rios | Ovación | Echagüe

Echagüe será sede de un taller sobre prevención y tratamiento de lesiones deportivas

Echagüe y el Centro de Ciencias del Deporte de Paraná organizan una jornada teórico-práctica que abordará la prevención, el tratamiento. Es este sábado.

3 de septiembre 2026 · 20:07hs
La charla será en Echagüe este sábado.

La charla será en Echagüe este sábado.

El Atlético Echagüe Club y el Centro de Ciencias del Deporte de Paraná llevarán adelante este sábado un Taller Teórico-Práctico de Prevención y Tratamiento de Lesiones Deportivas, una propuesta de capacitación orientada a brindar herramientas y conocimientos para el abordaje de las distintas situaciones que pueden presentarse en el ámbito deportivo.

La actividad se desarrollará de 8.30 a 11 en el estadio del Atlético Echagüe Club y tendrá como principales destinatarios a los cuerpos técnicos de las instituciones deportivas, personal de salud y deportistas en general.

Francisco Cerúndolo celebra la clasificación a la tercera ronda.

Francisco Cerúndolo volvió a ganar y está en la tercera ronda del US Open

Entre Ríos mostró una sólida performance.

Entre Ríos se subió al podio en el Campeonato Argentino de Infantiles

El objetivo de la jornada es capacitar al personal técnico y de salud de las instituciones deportivas en materia de prevención, tratamiento y acciones prácticas ante lesiones, incorporando además conocimientos fundamentales vinculados con las situaciones de urgencia que pueden producirse durante una práctica o competencia.

El taller contará con la participación de destacados profesionales que estarán a cargo de las diferentes exposiciones y actividades prácticas. El equipo de disertantes estará integrado por la Dra. Silvina Bauman, el Dr. Guillermo Céspedes, Dr. Mario Elizalde, el Lic. Dardo Eberle, el Lic. Agustín Lodolo, la Lic. Carla Toso y el Dr. Néstor Lodolo.

Cronograma en Echagüe

8.30 inscripciones

8.45 acto de apertura a cargo de las autoridades presentes.

9: prevención y tratamiento de lesiones deportivas en el ámbito infanto-juvenil.

Dra. Silvina Bauman, Lic. Agustín Lódolo y Lic. Dardo Eberle.

9.45: prevención y tratamiento de lesiones deportivas en el adulto deportista.

Dr. Guillermo Céspedes, Lic. Agustín Lódolo y Lic. Dardo Eberle.

10.30: Break.

10.45: el entrenamiento invisible como medio de prevención en el deporte.

Lic. Carla Toso.

11: prevención de adicciones en ámbito deportivo.

Dr. Mario Elizalde.

Echagüe Paraná Tratamiento lesiones
Noticias relacionadas
El piloto argentino buscará tener un buen fin de semana en el Templo de la Velocidad. (Foto Gentileza Juan Iribarren)

Franco Colapinto: "Creo que es una mejora muy buena"

Monito Díaz en los entrenamientos previos con miras al viaje a Mendoza.

Patronato viaja a Mendoza con la necesidad de sumar ante Deportivo Maipú

Los ganadores de la rama masculina del Mundial Juvenil de Aguas Abiertas.

Mundial Juvenil de Aguas Abiertas: Santa Fe abrió la competencia

La categoría se presenta en el trazado de Concordia, donde disputará su sexta fecha del año.

El Competición Especial se presenta en Concordia

Ver comentarios

Lo último

Javier Milei habla en cadena nacional: Las Malvinas son argentinas

Javier Milei habla en cadena nacional: "Las Malvinas son argentinas"

Francisco Cerúndolo volvió a ganar y está en la tercera ronda del US Open

Francisco Cerúndolo volvió a ganar y está en la tercera ronda del US Open

Bomberos Voluntarios harán un sirenazo nacional en reclamo al Gobierno nacional

Bomberos Voluntarios harán un sirenazo nacional en reclamo al Gobierno nacional

Ultimo Momento
Javier Milei habla en cadena nacional: Las Malvinas son argentinas

Javier Milei habla en cadena nacional: "Las Malvinas son argentinas"

Francisco Cerúndolo volvió a ganar y está en la tercera ronda del US Open

Francisco Cerúndolo volvió a ganar y está en la tercera ronda del US Open

Bomberos Voluntarios harán un sirenazo nacional en reclamo al Gobierno nacional

Bomberos Voluntarios harán un sirenazo nacional en reclamo al Gobierno nacional

Un Día de Película llevó el cine a escuelas rurales de Villaguay

Un Día de Película llevó el cine a escuelas rurales de Villaguay

Entre Ríos se subió al podio en el Campeonato Argentino de Infantiles

Entre Ríos se subió al podio en el Campeonato Argentino de Infantiles

Policiales
Allanaron dos viviendas en Paraná tras el engaño a una vecina de Diamante

Allanaron dos viviendas en Paraná tras el engaño a una vecina de Diamante

Se abstuvo de declarar el acusado de femicidio de Concordia

Se abstuvo de declarar el acusado de femicidio de Concordia

Rechazan sobreseer a un imputado por no pagarle a un merendero de Paraná

Rechazan sobreseer a un imputado por no pagarle a un merendero de Paraná

Crimen de Bassi en Paraná XIV: dos hombres conocidos de la víctima quedaron detenidos

Crimen de Bassi en Paraná XIV: dos hombres conocidos de la víctima quedaron detenidos

Dos detenidos en San Benito: investigan si usaban un posnet para cobrar la venta de droga

Dos detenidos en San Benito: investigan si usaban un posnet para cobrar la venta de droga

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Bomberos Voluntarios harán un sirenazo nacional en reclamo al Gobierno nacional

Bomberos Voluntarios harán un sirenazo nacional en reclamo al Gobierno nacional

El Gobierno informó sobre la caída de convenio de PAMI Concordia

El Gobierno informó sobre la caída de convenio de PAMI Concordia

Entre Ríos fue la segunda provincia que más fondos no automáticos recibió de Nación

Entre Ríos fue la segunda provincia que más fondos no automáticos recibió de Nación

Colello destacó el diálogo de Frigerio para evitar la planta de hidrógeno frente a Colón

Colello destacó el diálogo de Frigerio para evitar la planta de hidrógeno frente a Colón

Se intensifica la campaña de descacharrización en Paraná

Se intensifica la campaña de descacharrización en Paraná

Dejanos tu comentario