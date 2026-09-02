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Alerta amarilla para una parte de Entre Ríos por lluvias y tormentas para este jueves

El alerta amarilla del SMN sobre Entre Ríos alcanza los departamentos Diamante, Gualeguay, Tala, Colón, Uruguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy.

2 de septiembre 2026 · 22:36hs
Se esperan tormentas para una parte de Entre Ríos este jueves.

Foto UNO

Se esperan tormentas para una parte de Entre Ríos este jueves.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por tormentas para este jueves en Entre Ríos que alcanza a los departamentos Diamante, Gualeguay, Tala, Colón, Uruguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy.

El alerta amarillo en Entre Ríos

De acuerdo con el organismo, las áreas afectadas podrían registrar tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas principalmente por lluvias intensas en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

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Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual. Ante este escenario, se solicita a la población extremar las precauciones y adoptar las siguientes medidas de seguridad.

Se recomienda asegurar o retirar de balcones, terrazas y patios los objetos que puedan ser desplazados por el viento, como macetas, tendederos y muebles de jardín.

También se aconseja evitar la circulación si no es estrictamente necesaria y no refugiarse debajo de árboles, postes o estructuras que puedan representar un riesgo.

En materia de residuos, se solicita no sacar la basura durante el período de alerta para evitar la obstrucción de sumideros y desagües y prevenir posibles anegamientos.

En caso de tener que conducir, se recomienda hacerlo con las luces bajas encendidas, aumentar la distancia de frenado y evitar circular por calles o sectores anegados.

Entre Ríos SMN Diamante
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