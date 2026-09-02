Desde julio, Vialidad Nacional realiza trabajos sobre rutas entrerrianas para mejorar el drenaje y prevenir anegamientos, erosiones y obstrucciones.

Vialidad refuerza las tareas preventivas en Entre Ríos ante el riesgo de lluvias intensas por El Niño.

Vialidad Nacional, a través del 17° Distrito Entre Ríos, intensificó desde julio las tareas preventivas sobre la Red Vial Nacional ante la posibilidad de un incremento de las precipitaciones asociado al fenómeno El Niño.

Las intervenciones se concentran en sectores considerados vulnerables a anegamientos, obstrucciones de desagües, erosiones y otras situaciones que puedan afectar la transitabilidad y la seguridad vial.

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Entre los trabajos realizados se encuentran el perfilado y calce de banquinas, desmalezado, limpieza y despeje de alcantarillas, control de erosiones, despeje de cauces y ampliación de la capacidad de desagüe mediante la incorporación de nuevas baterías de alcantarillas.

También se efectuaron tareas de conservación en puentes y sectores aledaños, limpieza y rectificación de cunetas para favorecer el escurrimiento superficial y evitar la acumulación de agua en la zona de camino. A esto se suma el mantenimiento de barandas metálicas y otros elementos de contención ubicados en puentes y alcantarillas.

Relevamiento de puentes y alcantarillas

En paralelo, el organismo realizó un relevamiento del estado de puentes y alcantarillas para detectar sectores vulnerables y establecer prioridades de intervención.

Las tareas incluyeron la limpieza y reacondicionamiento de desagües, el desbosque y el retiro de ramas y otros residuos acumulados en cauces y zonas de influencia. El objetivo es garantizar el libre escurrimiento del agua ante eventuales precipitaciones intensas.

Según Vialidad Nacional, estas acciones permiten reducir el riesgo de obstrucciones en los sistemas de drenaje y mejorar las condiciones hidráulicas de las obras de arte y de los sectores próximos.

Los trabajos ejecutados en puentes complementan las intervenciones sobre cunetas y banquinas, con el propósito de sostener la transitabilidad de las rutas ante posibles episodios de lluvias abundantes.

Un operativo preventivo en todo el país

Las tareas forman parte de un esquema implementado por Vialidad Nacional en sus 24 distritos, que contempla acciones preventivas, operativas y de planificación frente a las previsiones climáticas vinculadas con el fenómeno El Niño.

En Entre Ríos, el operativo apunta especialmente a anticiparse a posibles inconvenientes derivados de las precipitaciones y a reducir su impacto sobre la infraestructura vial nacional.