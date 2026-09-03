El programa Un Día de Película llegó a Lucas Norte con cine, creatividad y producción colectiva, junto a alumnos y docentes de cinco escuelas rurales.

Un Día de Película llevó el cine a escuelas rurales de Villaguay.

El Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer), continúa acercando el programa Un Día de Película a establecimientos educativos de distintos puntos de la provincia. La propuesta busca generar una experiencia creativa y participativa junto a alumnos y docentes, promoviendo una mirada federal sobre las historias y los paisajes entrerrianos.

Este miércoles, la iniciativa llegó a la Escuela Primaria Rural N°109 Granaderos de San Martín, ubicada en Lucas Norte, departamento Villaguay. La actividad se desarrolló junto al director del establecimiento, Ramón Fernández, y convocó también a estudiantes y docentes de otras escuelas de la zona: la Escuela Primaria N°7 Provincia de San Luis, la N°10 Chacabuco, la N°66 Estanislao del Campo y la N°75 Florentino Ameghino. También participaron las supervisoras de las respectivas zonas educativas.

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Actividad para las escuelas

Para transformar el comedor escolar en una sala de cine, docentes y directivos prepararon especialmente el espacio. Cortinas y afiches permitieron oscurecer el lugar, mientras que una manga construida con gazebos y lonas funcionó como acceso y creó una particular atmósfera para la jornada.

Los niños y niñas ingresaron con sus pochoclos, intervenidos con la identidad de Un Día de Película, en una experiencia pensada para recuperar la magia del cine y compartirla en comunidad. Luego de las proyecciones, el equipo del Iaaer propuso conversar sobre las imágenes y los sonidos presentes en los cortometrajes para vincularlos con la realidad de cada escuela.

La pregunta disparadora fue qué imágenes y sonidos podían contar la identidad de Lucas Norte. A partir de ese intercambio, los estudiantes realizaron producciones escritas y visuales, convirtiéndose en protagonistas de sus propios relatos.

Chocolate y bizcochuelos

La jornada concluyó con chocolate caliente y bizcochuelos caseros, preparados como parte de un encuentro que combinó cine, imaginación, intercambio y producción colectiva.

El próximo miércoles 9 de septiembre, Un Día de Película llegará a la Escuela Primaria N°46 Olegario Víctor Andrade, en Colonia Celina, para continuar su recorrido por las escuelas entrerrianas.