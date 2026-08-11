El equipo de la FBER avanzó a paso firme en el Campeonato Argentino de Infantiles

El combinado de la FBER ganó sus cuatro partidos en el Regional NEA disputado en Formosa. El próximo fin de semana jugará la Segunda Fase en Córdoba.

La selección masculina de la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER) , ganó los cuatro partidos que disputó en el Regional NEA del Campeonato Argentino de Federaciones, desarrollado en Formosa, y consiguió la clasificación a la Segunda Fase del certamen.

El equipo entrerriano mostró una marcada superioridad durante toda la competencia en el gimnasio del Club Centenario y cerró su participación con un récord perfecto de cuatro triunfos en igual cantidad de presentaciones.

Los paranaenses tuvieron su estreno en la Liga Provincial de la FBER

En su recorrido, Entre Ríos superó con autoridad a Corrientes por 91-58, a Misiones por 92-38, a Formosa por 121-29 y a Chaco por 93-55. En todos los encuentros logró imponerse con amplitud, manteniendo un alto nivel de juego y una marcada solidez colectiva.

Con un plantel que respondió de gran manera y una identidad de juego sostenida a lo largo del torneo, el seleccionado cumplió con el objetivo y aseguró su continuidad en la competencia.

Los siguientes compromisos en el Campeonato Argentino Infantil

El equipo dirigido por Gerónimo Díaz Vélez afrontará el próximo fin de semana la Segunda Fase del certamen en la ciudad de Córdoba. Allí se medirá en dos jornadas ante el seleccionado anfitrión, Provincia de Buenos Aires y Santiago del Estero.