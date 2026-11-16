Trigo, brassicáceas y arroz marcan la agenda agrícola de Entre Ríos

Informe de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos detalla avances productivos y operaciones comerciales, que en octubre sumaron 323.824 toneladas

La actividad agrícola en Entre Ríos atraviesa una etapa de intenso movimiento, con el inicio de la cosecha de trigo, el avance de la recolección de brassicáceas y la recta final de la siembra de arroz para la campaña 2026/27. Así lo señala el Informe Semanal N° 1.257 de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos.

En materia climática, las precipitaciones registradas entre el 4 y el 10 de noviembre alcanzaron a gran parte del territorio provincial, con los mayores acumulados en sectores del departamento Federal.

Sin embargo, la distribución fue despareja: las reservas de humedad se mantienen más elevadas en el centro y sur, mientras que el norte presenta una mayor exposición al secamiento. El incremento de las temperaturas, con máximas superiores a los 25 grados, eleva las necesidades de agua de los cultivos. Se esperan nuevas posibilidades de lluvias entre lunes y martes, principalmente en los departamentos del sur.

Los excesos hídricos se generalizaron en Entre Ríos y un frente frío traerá alivio desde este viernes.

Las precipitaciones serán importantes para sostener las reservas, especialmente en el norte, donde el balance hídrico comienza a ser más ajustado.

Respecto de las brassicáceas, la cosecha alcanzó el 40% de las 66.000 hectáreas implantadas durante la campaña. La colza representa el 60% de la superficie, con 39.600 hectáreas, seguida por la carinata, con 16.500, y la camelina, con 9.900.

La recolección avanza lentamente por la elevada humedad del grano y la escasez de jornadas diáfanas.

El desarrollo estuvo condicionado por dificultades de implantación durante abril, falta de radiación solar y condiciones poco favorables para la polinización en agosto, además de heladas entre agosto y octubre y episodios puntuales de granizo.

Los rendimientos relevados presentan una marcada variabilidad, con valores mínimos de 350 y máximos cercanos a los 3.000 kilos por hectárea. El promedio provincial se estima en 1.400 kilos, cifra que, de confirmarse al finalizar las labores, representaría una caída interanual del 11%, equivalente a 158 kilos por hectárea.

La siembra de trigo entra en la etapa final con una caída del 18% en la superficie de Entre Ríos.

Por otra parte, comenzó la cosecha de trigo sobre una superficie implantada estimada en 600.000 hectáreas. El avance alcanza el 3%, equivalente a unas 18.000 hectáreas recolectadas. En algunos sectores, la humedad del grano todavía supera los niveles de tolerancia establecidos para su recibo, por lo que las labores se demoran hasta alcanzar condiciones adecuadas y evitar costos adicionales de secado.

Por tratarse de una etapa inicial, todavía no es posible establecer un rendimiento promedio provincial. Los primeros resultados muestran valores de entre 2.000 y 6.000 kilos por hectárea. La proyección inicial se ubicaba en 3.400 kilos.

En cuanto al arroz, la superficie prevista para la campaña 2026/27 fue ampliada de 44.000 a 45.500 hectáreas, un incremento del 3,5%. El aumento responde principalmente a la incorporación de lotes con riego por represas y, en menor medida, por pozos.

La siembra presenta un avance del 90%, equivalente a 40.950 hectáreas, y se estima que finalizará durante la presente semana. No obstante, esta campaña registró mayores necesidades de resiembra que en años anteriores y, en algunos casos, los productores debieron reimplantar hasta el 50% de la superficie planificada. Además, numerosos lotes presentan densidades inferiores a las óptimas, lo que podría comprometer su rendimiento.

Las temperaturas elevadasy las lluvias escasas de los últimos días favorecieron la emergencia de las plántulas. También hubo cambios en la elección de variedades por las condiciones del mercado.

El precio del arroz cáscara largo fino se mantiene cercano a los 300 dólares por tonelada.

En el mercado de granos, la comercialización conjunta de trigo, maíz y soja alcanzó en octubre las 323.824 toneladas, un 26% menos que en septiembre, cuando se habían registrado 439.646 toneladas.

El trigo lideró las operaciones con 138.240 toneladas y un crecimiento mensual del 25%. El maíz se ubicó en segundo lugar, con 94.200 toneladas y una caída del 56%, mientras que la soja acumuló 91.384 toneladas, un 20% menos que el mes anterior. El trigo concentró el 43% del volumen, el maíz el 29% y la soja el 28%.

Las ventas anticipadas correspondientes a la campaña 2026/27 alcanzaron las 148.039 toneladas y representaron el 47% del total comercializado. El 53% restante correspondió a operaciones de la campaña 2025/26, con 166.915 toneladas.

En cuanto a las modalidades de negociación, el 65% de las operaciones se realizó bajo la condición de Precio Hecho y el 35% restante bajo la modalidad A Fijar. El movimiento físico se concentró en La Paz, Gualeguay y Urdinarrain.

Los precios promedio fueron de 288.927 de pesos por tonelada para el maíz, 341.552 de pesos para el trigo y 549.131 de pesos para la soja. Las cotizaciones mostraron una tendencia bajista hacia el cierre. La soja comenzó octubre en 552.500 de pesos, alcanzó un máximo de 560.000 de pesos y finalizó en 545.000 de pesos por tonelada, con una caída del 1,36%.

El maíz pasó de 287.900 de pesos a 275.000 de pesos, luego de alcanzar un máximo de 294.800 de pesos, y acumuló una baja del 4,48%. El trigo presentó el desempeño más desfavorable: después de iniciar el mes en 333.000 de pesos y llegar a 346.000 de pesos, cerró en 311.000 de pesos por tonelada, con un retroceso del 6,61%.

En el mercado cambiario, octubre presentó relativa estabilidad y una leve tendencia alcista en la segunda quincena. El dólar pasó de 1.523 pesos al inicio del mes a 1.537 pesos al cierre, con un mínimo de 1.512,50 pesos y un máximo de 1.542 pesos. La variación mensual fue del 0,92%, en un contexto de moderados movimientos cambiarios.

La Mesa de Enlace compartió una agenda común

En medio de las diferencias internas por la plataforma Visec, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias buscó mostrar una imagen de unidad durante su paso por Entre Ríos.

Los presidentes de las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace se reunieron este sábado con el gobernador Rogelio Frigerio, en el marco de la Fiesta Nacional del Arroz, que se desarrolla en San Salvador.

El encuentro se produjo pocos días después del cruce entre Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA), a raíz de sus distintas posturas sobre el sistema VISEC, vinculado al cumplimiento del reglamento europeo contra la deforestación. La disputa incluyó cuestionamientos públicos y pedidos de aclaración entre ambas instituciones.

En ese contexto, participaron de la reunión Carlos Castagnani (CRA), Nicolás Pino (SRA), Andrea Sarnari (Federación Agraria Argentina) y Lucas Magnano (Coninagro).

Según informaron desde la Comisión de Enlace, durante el encuentro abordaron distintos temas de interés para el sector agropecuario. Además, los dirigentes recorrieron la exposición y dialogaron con productores para conocer de primera mano la situación de las distintas actividades productivas.

También visitaron la Cooperativa Arrocera de San Salvador, donde se interiorizaron sobre su funcionamiento y el papel de la actividad arrocera en la economía regional.

Más allá de la agenda institucional, el comunicado dejó un mensaje en medio de las recientes tensiones. Las entidades destacaron que estos espacios de encuentro y diálogo permiten “fortalecer el vínculo” entre las organizaciones, las autoridades y los productores, y promueven el abordaje conjunto de los desafíos que enfrenta el campo, con el objetivo de sostener una agenda común y priorizar los intereses del sector agropecuario frente a los nuevos escenarios productivos y comerciales.