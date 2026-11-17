Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) da cuenta del aumento de la morosidad de los endeudados en septiembre, último dato relevado.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) da cuenta del aumento de la morosidad de los endeudados en septiembre, último dato relevado: 21,40 millones de endeudados y 6,07 millones de morosos.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) da cuenta del aumento de la morosidad de los endeudados en septiembre, último dato relevado. La cantidad de deudores, tanto de personas como empresas, alcanzó 21,40 millones, de los cuales sumaron 6,07 millones de morosos, es decir que registran tres meses impagos.

En este contexto, la decisión de las entidades bancarias de dejar de prestar a los clientes morosos, además de vender parte de su cartera irregular. No resuelve el problema: el endeudado pasa de deuda en bancos a deuda en billeteras o prestamista barrial. Es decir, hay un proceso de precarización del endeudamiento donde se convierte una deuda con CFT de hasta 180% anual y posibilidades de renegociación, a una deuda con CFT de hasta 1375% y empresas de cobranzas o, peor aún, una deuda con prestamistas que exigen tasas sin límites y formas de cobro absolutamente informales.

En septiembre de 2026 se detectan las siguientes dinámicas:

Cantidad de deudores: el 68,0% de los morosos se concentra en la Situación 5 (irrecuperable), donde más de 2 de cada 3 personas en irregularidad arrastran deudas impagas por más de un año. En este segmento crítico se ubican 4.132.254 personas (1.164.665 deudores bancarios exclusivos, 749.703 mixtos y 2.217.886 exclusivos de billeteras virtuales) Montos prestados: la Situación 4 (alto riesgo de insolvencia) concentra casi la mitad del total irregular con $6,77 billones ($5,14 billones en bancos y $1,63 billones en billeteras virtuales). En la Situación 5 (irrecuperable) se acumulan $5,37 billones, con las billeteras virtuales explicando el 59,5% del capital incobrable con $3,19 billones frente a $2,17 billones de los bancos. Finalmente, la Situación 3 (riesgo medio) suma $3,43 billones, de los cuales $2,66 billones corresponden al sistema bancario y $0,76 billones a billeteras virtuales.



Mapa nacional de morosidad

Frente al promedio nacional de irregularidad de 15,4%, se registran marcadas disparidades provinciales. Las tasas más elevadas de morosidad se concentran en La Rioja (23,8%), Santa Cruz (21,7%), Catamarca (21,5%), San Luis (21,5%) y San Juan (20,6%), mientras que los menores niveles se ubican en Santa Fe (13,1%), Neuquén (13,0%), Córdoba (12,8%), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (9,6%) y La Pampa (8,5%).

Magnitud por provincia: el total de deudores morosos alcanzó 6.076.257 personas (+113.365 mensual) lo que equivale a 37,9% de la Población Económicamente Activa (PEA) y 18,1% de la población mayor de 18 años a nivel nacional. Las incidencias provinciales más críticas se registran en Catamarca (56,2% de la PEA y 25,4% de adultos), Santa Cruz (56,0% y 27,0%), San Luis (55,8% y 24,8%), La Rioja (51,0% y 24,7%) y Tierra del Fuego (50,9% y 24,0%).

Deuda morosa promedio por jurisdicción: el saldo moroso promedio nacional alcanzó $2.561.270 ($3.167.193 en bancos y $1.278.213 en billeteras virtuales), la exposición crediticia irregular presenta una brecha superior a los $3,0 millones entre jurisdicciones. Los saldos adeudados más elevados se concentran en la Patagonia y CABA —encabezados por Tierra del Fuego ($4.984.375), Santa Cruz ($4.415.855), CABA ($4.114.804), Neuquén ($3.610.851) y Chubut ($3.545.767)—, mientras que los menores montos promedio se registran en provincias del Norte como Formosa ($1.537.437), Misiones ($1.665.193), Santiago del Estero ($1.759.459) y San Juan ($1.784.173).

Mora por edades: un total de 4.295.135 personas de entre 25 y 54 años explicaron el 70,8% de los morosos del país y afectando de lleno a los jefes y jefas de hogar. El desglose muestra 1.696.795 morosos de 25 a 34 años (28,0%), 1.533.673 de 35 a 44 años (25,3%) y 1.064.667 de 45 a 54 años (17,6%). En cuanto a los acreedores, las billeteras virtuales lideran este segmento con 1.998.868 deudores (46,5%), seguidas por los bancos con 1.196.559 personas (27,9%) y los deudores mixtos con 1.099.708 (25,6%). Estas cifras evidencian cómo el sesgo del incumplimiento recae directamente sobre los jefes y jefas de hogar que debieron recurrir al crédito para sostener los gastos corrientes de la vida familiar.

Morosidad según bancos: las 20 entidades con mayores volúmenes de irregularidad explican el 62,7% del crédito moroso bancario total. Evidencian una fuerte dispersión donde 17 entidades superan el promedio mora del sistema (12,2%). El deterioro es encabezado por Banco Sáenz (51,3%) y Banco Carrefour (50,4%), con más de la mitad de su cartera en irregularidad, seguidos en un segundo escalón por Banco Columbia (28,7%), Brubank (20,3%), Banco Rioja (18,4%), Sucrédito (18,2%) y BAPRO (16,4%). En contraste, grandes bancos de mayor volumen sistémico exhiben ratios inferiores a la media general, aunque en niveles históricamente elevados: Banco Nación representa el 16,7% del saldo moroso (mora del 8,3%), BBVA el 8,2% (mora del 11,9%), Banco Macro el 6,0% (mora del 8,3%), ICBC el 3,2% (mora del 11,8%) y Banco Ciudad el 1,4% (mora del 6,7%).

Morosidad según billeteras virtuales: 20 de las 25 plataformas con mayor volumen de morosidad superan el promedio general del sector (34,6%). Los mayores niveles de irregularidad se registran en Mins (91,0%), Credikot (75,6%), CREDIAR - Cetrogar (71,2%), Proavalar (65,8%), BZA Group (64,8%) y Wayni (57,5%), mientras que los ratios más acotados corresponden a Naranja X (25,8%) y Mercado Pago (18,1%), niveles que igualmente resultan elevados en perspectiva histórica.

Morosidad en empresas de electrodomésticos: este segmento específico representó el 11,0% del crédito moroso total dentro del ecosistema de billeteras virtuales. De las 13 entidades que lo componen, 8 superan el promedio general del sector, destacándose tasas críticas de irregularidad en Crediar - Cetrogar (76,3%), BZA Group (73,8%), Carsa - Musimundo (63,5%), Electrónica Megatone (63,0%) y Frávega (61,4%). A su vez, la mora consolidada para el grupo Cetrogar que alcanza 60,4%.