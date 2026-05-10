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Chacarita llegará ganador al estadio Grella

Chacarita derrotó 2 a 0 a Colegiales por la 13° fecha de la Primera Nacional. En la siguiente jornada el Funebrero visitará a Patronato.

10 de mayo 2026 · 21:02hs
Chacarita llegará ganador al estadio Grella

Prensa Chacarita

Chacarita derrotó este domingo 2 a 0 como local a Colegiales en la continuidad de la 13° fecha de la Primera Nacional, Zona B. Los goles del encuentro fueron anotados en la segunda etapa. Mario Sanabria abrió el marcador a los 53 minutos. En el cuarto minuto adicionado Maximiliano Meléndez decretó el resultado final.

Con este triunfo Chacarita edificó su tercera victoria consecutiva en su estadio sin recibir goles en su propia valla. Además se ubicó en el décimo escalón, a uno de distancia de Temperley, equipo que está obteniendo la última plaza al Reducido que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional 2027. El próximo domingo desde las 16 el Funebrero visitará a Patronato en el estadio Grella.

Con gol de Marcelo Torres de penal, Gimnasia venció al Fortín en Liniers, por los octavos de final del certamen.

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Distinto es el presente de Colegiales. Con esta caída el Tricolor de la localidad bonaerense de Munro retrocedió a puestos de descenso.

Quien abandonó la zona roja fue Güemes de Santiago del Estero tras derrotar como local a Quilmes por 2 a 1. Juan Ignacio Sánchez Sotelo abrió el marcador a los 51’. El cronómetro marcó 68 cuando Ian Rasso igualó transitoriamente para el Cervecero. El Gaucho recuperó la ventaja a los 80’ con el tanto convertido por Thomas Amilivia.

En el restante juego de la Zona B Agropecuario de Carlos Casares y Atlanta igualaron 0 a 0.

Los encuentros de la Zona A de la Primera Nacional

Colón derrotó en Santa Fe a All Boys por 3 a 2. Federico Lértora, Julián Marcioni e Ignacio Lago, de penal, anotaron para el Sabalero; Alejo Tabares e Iván Zafarana descontaron para el Albo.

Además, Godoy Cruz superó 2 a 1 a Racing de Córdoba, Ciudad Bolivar le ganó 1 a 0 a Chaco For Ever. Deportivo Madryn derrotó 3 a 2 a Central Norte de Salta. Acassuso y Almirante Brown empataron 0 a 0.

Chacarita Patronato Primera Nacional
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