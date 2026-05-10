Chacarita derrotó este domingo 2 a 0 como local a Colegiales en la continuidad de la 13° fecha de la Primera Nacional, Zona B. Los goles del encuentro fueron anotados en la segunda etapa. Mario Sanabria abrió el marcador a los 53 minutos. En el cuarto minuto adicionado Maximiliano Meléndez decretó el resultado final.
Chacarita llegará ganador al estadio Grella
Chacarita derrotó 2 a 0 a Colegiales por la 13° fecha de la Primera Nacional. En la siguiente jornada el Funebrero visitará a Patronato.
Con este triunfo Chacarita edificó su tercera victoria consecutiva en su estadio sin recibir goles en su propia valla. Además se ubicó en el décimo escalón, a uno de distancia de Temperley, equipo que está obteniendo la última plaza al Reducido que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional 2027. El próximo domingo desde las 16 el Funebrero visitará a Patronato en el estadio Grella.
Distinto es el presente de Colegiales. Con esta caída el Tricolor de la localidad bonaerense de Munro retrocedió a puestos de descenso.
Quien abandonó la zona roja fue Güemes de Santiago del Estero tras derrotar como local a Quilmes por 2 a 1. Juan Ignacio Sánchez Sotelo abrió el marcador a los 51’. El cronómetro marcó 68 cuando Ian Rasso igualó transitoriamente para el Cervecero. El Gaucho recuperó la ventaja a los 80’ con el tanto convertido por Thomas Amilivia.
En el restante juego de la Zona B Agropecuario de Carlos Casares y Atlanta igualaron 0 a 0.
Los encuentros de la Zona A de la Primera Nacional
Colón derrotó en Santa Fe a All Boys por 3 a 2. Federico Lértora, Julián Marcioni e Ignacio Lago, de penal, anotaron para el Sabalero; Alejo Tabares e Iván Zafarana descontaron para el Albo.
Además, Godoy Cruz superó 2 a 1 a Racing de Córdoba, Ciudad Bolivar le ganó 1 a 0 a Chaco For Ever. Deportivo Madryn derrotó 3 a 2 a Central Norte de Salta. Acassuso y Almirante Brown empataron 0 a 0.