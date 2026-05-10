No hubo ganadores de los importantes pozos millonarios del Quini 6 en el sorteo realizado en la noche de este domingo. En el Siempre Sale, en tanto, hubo 18 ganadores y cada uno cobrará $21.622.828,50: dos son de Entre Ríos.
Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes
Los principales pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes en el sorteo realizado este domingo. En el Siempre Sale hubo 18 ganadores.
Por otra parte, desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el próximo sorteo, en total, habrá en juego 8.950 millones de pesos.
LEER MÁS: El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos millonarios
Todos los sorteos del Quini 6
En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron el 07-39-37-04-24-15. Aquí ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante por lo que acumula para el sorteo del próximo miércoles $1.713.895.092.
En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 00-23-24-40-06-01. Tampoco hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $980.448.386.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 08-44-24-15-01-21. Ningún apostador acertó los números que salieron por lo que en el próximo pozo se acumulan $4.839.402.413.
Por último, en el Siempre Sale, hubo 18 ganadores que acertaron cinco de los siguientes números: 06-43-40-03-21-04. Cobrarán cada uno $21.622.828,50. Dos son de Entre Ríos.