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Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Los principales pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes en el sorteo realizado este domingo. En el Siempre Sale hubo 18 ganadores.

10 de mayo 2026 · 22:16hs
Los pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes en la noche de este domingo. 

Los pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes en la noche de este domingo. 

No hubo ganadores de los importantes pozos millonarios del Quini 6 en el sorteo realizado en la noche de este domingo. En el Siempre Sale, en tanto, hubo 18 ganadores y cada uno cobrará $21.622.828,50: dos son de Entre Ríos.

Por otra parte, desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el próximo sorteo, en total, habrá en juego 8.950 millones de pesos.

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos millonarios en el sorteo de este miércoles. 

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos millonarios

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes.

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

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Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron el 07-39-37-04-24-15. Aquí ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante por lo que acumula para el sorteo del próximo miércoles $1.713.895.092.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 00-23-24-40-06-01. Tampoco hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $980.448.386.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 08-44-24-15-01-21. Ningún apostador acertó los números que salieron por lo que en el próximo pozo se acumulan $4.839.402.413.

Por último, en el Siempre Sale, hubo 18 ganadores que acertaron cinco de los siguientes números: 06-43-40-03-21-04. Cobrarán cada uno $21.622.828,50. Dos son de Entre Ríos.

Quini 6 Pozos millonarios vacantes Siempre Sale
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