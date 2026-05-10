Las reservas hídricas en niveles óptimos y preven impacto positivo del fenómeno de El Niño

Las reservas hídricas muestran niveles adecuados y configuran un escenario favorable para la siembra y el desarrollo de cultivos en la campaña agrícola.

La Bolsa de Cereales de Entre Ríos difundió un nuevo informe técnico en el que analizó la evolución de las lluvias recientes, el estado de las reservas hídricas y las proyecciones climáticas de cara a los próximos meses, con especial atención al posible desarrollo del fenómeno de El Niño y su impacto en la campaña agrícola.

De acuerdo al Sistema de Información (Siber), las reservas de humedad en el territorio provincial se mantienen en muy buen nivel, incluso sin considerar las precipitaciones registradas entre el miércoles y el jueves de la última semana. En ese sentido, el reporte remarcó que, si bien las lluvias interrumpieron momentáneamente las tareas de cosecha, el balance general resulta positivo para el sistema productivo.

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“El evento debe leerse favorablemente, ya que la ciclogénesis que afectó a la provincia de Buenos Aires podría haberse desplazado hacia el Litoral con acumulados mucho más elevados y potencialmente perjudiciales”, señalaron desde el organismo técnico.

Reservas hídricas

En esa línea, los especialistas indicaron que las últimas precipitaciones contribuyeron a consolidar un escenario hídrico óptimo, particularmente en las zonas destinadas a cultivos de invierno. Este contexto permitiría sostener niveles de humedad adecuados para la fina y otorgar mayor margen de maniobra a los productores en la toma de decisiones agronómicas.

El informe destaca que, de cara al mes de junio, no se observa una necesidad de nuevas lluvias en el corto plazo. Por el contrario, los técnicos consideran que una eventual leve disminución en las precipitaciones podría resultar incluso beneficiosa para mantener el equilibrio en los perfiles de suelo. “Estamos ante un escenario que no presiona por más agua. Los cambios en las reservas serán menores en las próximas semanas y, en todo caso, un leve déficit sería favorable”, precisaron.

Más allá de las condiciones climáticas, el documento advierte que existen variables económicas que continúan condicionando las decisiones productivas, por lo que el buen escenario hídrico no se traduce automáticamente en mayor nivel de inversión o expansión de área.

Reservas estables

En este contexto, los técnicos subrayaron que la estabilidad hídrica permite planificar con mayor previsibilidad las labores de campo, especialmente en lo referido a la siembra de cultivos de invierno. La humedad acumulada en los perfiles favorece la implantación y el desarrollo inicial, reduciendo los riesgos asociados a déficits hídricos en etapas tempranas.

Asimismo, destacaron que la actual condición del suelo brinda una ventaja estratégica frente a campañas anteriores, en las que la variabilidad climática obligaba a tomar decisiones con mayor incertidumbre. Este escenario, señalaron, mejora las perspectivas productivas en términos agronómicos.

Expectativas climáticas

En cuanto a las perspectivas de mediano plazo, el Siber puso el foco en la evolución del fenómeno de El Niño, que comienza a perfilarse como un factor determinante para la campaña. Según el análisis, la estructura climática de gran escala ya muestra señales claras de un proceso de calentamiento en el Pacífico ecuatorial central.

Habitualmente, este tipo de eventos requiere al menos un trimestre para consolidarse, pero en esta ocasión podría desarrollarse de manera más acelerada debido a las altas temperaturas registradas en las aguas oceánicas. “Es muy probable que la influencia sobre la circulación atmosférica se manifieste de forma temprana, ya desde finales de agosto o el inicio de la primavera”, indicaron.

De confirmarse este escenario, Entre Ríos podría contar con una buena disponibilidad de humedad durante etapas clave del ciclo agrícola. En particular, se espera que las condiciones sean favorables para las siembras tempranas de maíz y para el desarrollo del trigo, con reservas que tendrían altas probabilidades de mantenerse en niveles óptimos durante el período de floración.

En este marco, los especialistas no descartan que el patrón climático contribuya a consolidar una campaña con mejores rindes potenciales, siempre que las condiciones económicas acompañen.

La combinación entre buena disponibilidad hídrica y temperaturas moderadas podría resultar determinante.

No obstante, advirtieron que el seguimiento de las variables climáticas seguirá siendo clave en las próximas semanas, ya que cualquier cambio en la dinámica atmosférica podría modificar las proyecciones actuales. Por ello, recomiendan mantener un monitoreo permanente y ajustar las estrategias productivas según la evolución del escenario.