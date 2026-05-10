Un auto chocó contra la pared de una vivienda en Diamante

En Diamante, un conductor de un Volkswagen Gol perdió el control y chocó contra la pared de una vivienda. El vehículo fue retenido por falta de documentación.

Un siniestro vial se registró en la ciudad de Diamante, cuando un vehículo terminó impactando contra la pared de una casa en la zona céntrica, provocando importantes daños materiales.

Según informó este domingo la policía local a UNO , el hecho ocurrió el sábado en calle A. Brown, entre Entre Ríos y General Roca, donde personal del Comando Radioeléctrico que realizaba un operativo fue alertado del accidente y acudió rápidamente al lugar.

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Al arribar, los efectivos constataron que sobre la vereda de una vivienda se encontraba un automóvil Volkswagen Gol, conducido por un hombre mayor de edad, vecino de la ciudad, quien iba acompañado por una mujer.

El relato del conductor

Según relató el propio conductor, circulaba con normalidad cuando, por causas que no pudo precisar, perdió el control del vehículo, subió a la vereda y terminó colisionando contra la pared de la vivienda, generando daños tanto en el rodado como en la estructura del inmueble.

Personal de salud del hospital local asistió a los ocupantes del vehículo, y posteriormente se informó que las lesiones del conductor no revestían gravedad.

En tanto, el automóvil fue retenido por personal de Tránsito Municipal debido a la falta de documentación obligatoria.