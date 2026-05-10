Rosa Hojman: "Nunca se habló de trasladar un basural".

La secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Rosa Hojman, salió a aclarar el alcance del proyecto de Parque Ambiental en el Área Metropolitana.

La secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Rosa Hojman, salió a aclarar el alcance del proyecto de Parque Ambiental destinado a resolver la disposición final de residuos del área metropolitana de Paraná, en medio de la polémica generada por la posibilidad de instalarlo en terrenos del ejido de Oro Verde. La funcionaria remarcó que “nunca se habló de trasladar un basural” y subrayó que la iniciativa apunta a reemplazar el actual volcadero a cielo abierto por un sistema con tecnología de relleno sanitario y tratamiento integral.

En declaraciones radiales, Hojman explicó que la propuesta se trabaja desde el inicio de la gestión en conjunto con intendentes y presidentes comunales que integran el consorcio regional. En ese sentido, buscó llevar tranquilidad a la población y sostuvo que no existe una decisión tomada sobre la localización del proyecto.

Más de 14 mil vehículos cero kilómetro se patentaron en Entre Ríos durante 2025

Un proyecto en evaluación

La funcionaria precisó que lo presentado recientemente corresponde a un estudio de prefactibilidad que contempla distintas alternativas territoriales. Entre ellas, aparece un sector dentro de la jurisdicción de Oro Verde, aunque aclaró que “el lugar no está definido”.

Según detalló, el proceso aún debe atravesar instancias técnicas, ambientales y de participación ciudadana antes de cualquier definición. “No hay nada cerrado. Se están evaluando opciones dentro de un esquema planificado”, indicó.

Hojman consideró que la controversia se generó a partir de una interpretación apresurada de la información difundida. En ese marco, insistió en que el proyecto no implica trasladar un basural existente, sino avanzar hacia un modelo distinto de gestión.

De basural a complejo ambiental

La secretaria de Ambiente explicó que el Parque Ambiental se concibe como un sistema integral que incluye tratamiento, separación y disposición final segura de los residuos. “Es un complejo ambiental, no un nuevo volcadero”, enfatizó.

El esquema prevé una etapa previa clave basada en la educación ambiental y la separación en origen. El objetivo es reducir al mínimo la fracción de residuos que llega al relleno sanitario.

Además, contempla el tratamiento diferenciado de residuos orgánicos, verdes y reciclables, bajo un enfoque de economía circular. En ese sentido, Hojman destacó que el modelo podría generar nuevas fuentes de trabajo vinculadas a los llamados empleos verdes.

Rechazo en Oro Verde

Las aclaraciones de la funcionaria se producen tras la reacción política y social registrada en Oro Verde. El intendente César Clement manifestó que el municipio no acompañará la instalación del proyecto en esa localidad.

El jefe comunal argumentó que la ciudad cuenta con un sistema GIRSU propio y que existe un fuerte rechazo vecinal a recibir residuos provenientes de otras jurisdicciones. “No quieren que se traigan residuos de otros lugares”, sostuvo.

La tensión escaló con la realización de una asamblea en el polideportivo municipal, donde vecinos expresaron preocupación por el posible impacto ambiental. Las críticas apuntaron tanto a la ubicación como a la falta de definiciones claras.

Un problema regional

Frente a ese escenario, Hojman insistió en la necesidad de abordar la gestión de residuos con una mirada regional. “Es un problema de dimensiones gigantescas que individualmente no se puede resolver”, afirmó.

La funcionaria subrayó que el proyecto se enmarca en un consorcio de municipios que decidieron unirse voluntariamente para encontrar una solución estructural a una problemática histórica.

Según explicó, la iniciativa cuenta con el respaldo técnico del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y se desarrolla dentro del marco legal de las mancomunidades. Además, indicó que existen otros sitios en análisis que serán evaluados por el propio consorcio.

Antecedentes y oportunidades perdidas

Durante la entrevista, Hojman recordó que en 2019 Paraná había avanzado en un proyecto de relleno sanitario que finalmente no se concretó. En ese momento, señaló, el proceso estaba prácticamente definido y solo restaba la realización de la audiencia pública.

La funcionaria indicó que la iniciativa contaba con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero se frustró tras la construcción de un plan de viviendas en las inmediaciones del predio previsto.

“Venimos perdiendo oportunidades en la región para resolver este problema”, lamentó. En esa línea, consideró que el desafío actual es avanzar con una propuesta sustentable, técnicamente viable y con consenso social.

Hojman concluyó que el objetivo central es encontrar “el mejor lugar” para desarrollar el Parque Ambiental, garantizando estándares ambientales adecuados y una solución definitiva a la disposición de residuos en el área metropolitana.