Mariano Werner rompió la mala racha y ganó en Termas de Río Hondo

El paranaense Mariano Werner volvió al triunfo en el Turismo Carretera tras imponerse de punta a punta en la final en Santiago del Estero.

Mariano Werner puso fin a su mala racha con una victoria demoledora. Ford festejó por 2ª vez en la temporada 2026 del Turismo Carretera de la mano del entrerriano, que terminó con una sequía de 13 carreras en la categoría tras una Final, en la que no le dio ninguna posibilidad a Matías Rossi (Toyota Camry). Mauricio Lambiris (Ford Mustang) completó el podio de una Final que casi no tuvieron variantes en los primeros puestos.

El piloto del Fadel Racing largó desde la “pole position” y edificó una victoria categórica, con Matías Rossi (Toyota Camry) siempre como escolta, aunque el Misil –que llegó a 2”233/1000– nunca pudo inquietar al tricampeón de Turismo Carretera. Werner llegó así a su 29º triunfo en 269 Finales disputadas en la categoría y el tercero en el autódromo santiagueño, donde también había festejado en 2016 y 2017.

El entrerriano se mantiene en el 9° lugar entre los máximos ganadores de la historia de la categoría. Ahora quedó a solo una victoria de Héctor Pirín Gradassi. Por si fuera poco, igualó un récord que solo ostentaba Juan Gálvez en el TC: por 16° año consecutivo obtuvo, al menos, un triunfo. En el caso de Werner, viene ganando ininterrumpidamente desde 2011.

Mariano venía de un inicio de año complicado ya que en ninguna de las carreras anteriores había terminado en el top10, pero este fin de semana cortó la mala racha. Clasificó 5° a 119/1000 del poleman, Matías Rossi (Toyota Camry), ganó su serie tras arrebatarle la posición de privilegio a Marco Dianda (Dodge Challenger) y triunfó de punta a punta en la Final.

Qué dijo Mariano Werner tras el triunfo

“Estoy agradecido con cada uno de los integrantes del equipo. En esta carrera sabía que no podía darle ningún margen a Rossi, fuimos de menos a más, y sellamos este hermoso resultado. Volver a ser protagonista es importantísimo”, señaló el ganador de la prueba.

“Le agradezco a todo el equipo y lo felicito a Mariano por su excelente carrera. Estoy contento por lo nuestro, tuvimos suficiente ritmo para aguantar a Lambiris, así que vamos a buscar el triunfo en la próxima. Nuestro objetivo es entrar en la Copa, y si puede ser con una victoria mejor”, fueron las palabras de Rossi, quien selló su primer podio este año.

“Tuve un gran auto todo el fin de semana, pero no estuvimos contundentes en la Final. Le agradezco a todo el equipo”, fueron las palabras de Lambiris.

Werner y Rossi largaron en la primera fila, con el entrerriano prevaleciendo, aunque rápidamente salió un auto de seguridad producto de un accidente múltiple en el fondo del pelotón. El relanzamiento sucedió en la vuelta siguiente con todos los pilotos manteniendo sus puestos de largada.

La carrera transcurrió con normalidad. Si bien hubo algunos despistes o toques, no volvió a neutralizarse la carrera, por lo que esta Final rompió con las tres salidas del coche de seguridad que se promediaron en las cuatro fechas anteriores.

Más allá de algunos cambios de posición que sucedieron al medio del pelotón, los puestos de punta no cambiaron. Rossi fue 2°, logrando así su primer podio del año. Mientras que Lambiris fue 3°, acumulando un total de tres podios en las cinco fechas disputadas.

Otro resultado a destacar es el de Marco Dianda, que a sus 18 años y un mes selló su mejor producción en una Final con el 4° puesto. Castellano mantuvo la punta del campeonato tras arribar 9°, en tanto que algunos ganadores de este año como Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) y Julián Santero (BMW) abandonaron. Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) llegó 18°.

Sin suerte para Nicolás Bonelli en Termas de Río Hondo

El uruguayense Nicolás Bonelli con el Mustang se vio envuelto en un toque en el inicio de la carrera, lo cual debió ingresar a boxes, luego salió a pista, pero llegó muy retrasado.

El campeonato sigue liderado por Castellano con 162 puntos. José Manuel Urcera continúa escoltando pero se acerca a solo 5 puntos y Lambiris continua en el tercer lugar con 150 unidades. Rossi con el segundo puesto se acomodó cuarto con 134; Diego Azar sigue con el buen funcionamiento con 126,5; y Hernán Palazzo aseguró 125,5 puntos. Werner con la victoria se reacomodó luego de un inicio complicado y se acerca a los primeros puestos con 113 puntos.

La próxima fecha del Turismo Carretera se disputará en el Autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, Córdoba, el 30 y 31 de mayo.