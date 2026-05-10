La LPF tuvo una jornada a puro gol: 29 tantos en ocho partidos

La quinta fecha del Torneo Oficial de la LPF se cerró con 29 anotaciones en ocho encuentros. Universitario sigue siendo el único líder.

Se cerró este domingo la actividad correspondiente a la quinta fecha del Torneo Oficial de Primera División Masculina que organiza la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). Fue una jornada a puro de emociones en la que los protagonistas convirtieron 29 goles en ocho encuentros.

Una de las goleadas de la tarde se escribió en el estadio Pablo Zapata, escenario donde Sportivo Urquiza derrotó a Los Toritos por 6 a 3. Rodrigo Carreras, Ángel Ríos, en dos oportunidades, Osvaldo Rodríguez, en dos ocasiones y Germán Ramírez fueron los artilleros de la V Azulada; Luis Hormachea, Gonzalo Pérez y Gonzalo Saavedra anotaron los tantos del elenco de barrio San Roque.

Gimnasia de Concepción del Uruguay logró su primer triunfo en el Federal A

En el estadio Luis Metz Atlético Paraná superó a Camioneros por 4 a 1. El Decano edificó la categórica victoria en la etapa inicial, periodo donde sacó tres tantos de distancia por intermedio de Ivo Arrúa, en dos oportunidades, y Víctor Martínez.

En el complemento el Gato estiró cifras a través de Mirko Martínez. Camioneros descontó con el gol anotado por Valentín Salgado.

Por otro lado, Oro Verde sorprendió a Patronato al superarlo 3 a 0 en el estadio Gustavo Pucará Ortellao. Bautista Sánchez, en dos ocasiones, y Daian López Viola fueron los artilleros del elenco de Ciudad Universitaria.

El restante ganador de la jornada fue San Benito, que en condición de local superó 2 a 0 a Argentino Juniors. Sanbe despegó de los últimos escalones de la tabla.

Por otro lado, Belgrano dejó escapar la chance de transformarse en flamante líder del certamen al igualar 1 a 1 ante Palermo, en barrio Rocamora. El Sangre y Luto sumó su primera unidad en la temporada.

Además, Don Bosco y Atlético Neuquén igualaron 2 a 2 en el estadio Carlos Federik. En el estadio Aníbal Giusti Ciclón del Sur y Formación Independiente empataron 1 a 1. En Villa Uranga Instituto y Peñarol no se sacaron diferencias al finalizar 1 a 1.

La fecha comenzó el sábado con la victoria de Atlético VF sobre Universitario, en barrio Corrales, por 2 a 0.

Posiciones de la LPF

Universitario lidera con 12 unidades; Belgrano lo escolta con 11; Atlético VF, Oro Verde, Atlético Neuquén y Atlético Paraná, 10 puntos; Sportivo Urquiza, 9; Don Bosco 8; Patronato, Ciclón del Sur, Camioneros y San Benito, 7 ; Los Toritos, Peñarol e Independiente 4; Instituto, 2; Palermo, 1; Argentino, 0.