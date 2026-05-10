Se cerró este domingo la actividad correspondiente a la quinta fecha del Torneo Oficial de Primera División Masculina que organiza la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). Fue una jornada a puro de emociones en la que los protagonistas convirtieron 29 goles en ocho encuentros.
La LPF tuvo una jornada a puro gol: 29 tantos en ocho partidos
La quinta fecha del Torneo Oficial de la LPF se cerró con 29 anotaciones en ocho encuentros. Universitario sigue siendo el único líder.
A puro gol
Una de las goleadas de la tarde se escribió en el estadio Pablo Zapata, escenario donde Sportivo Urquiza derrotó a Los Toritos por 6 a 3. Rodrigo Carreras, Ángel Ríos, en dos oportunidades, Osvaldo Rodríguez, en dos ocasiones y Germán Ramírez fueron los artilleros de la V Azulada; Luis Hormachea, Gonzalo Pérez y Gonzalo Saavedra anotaron los tantos del elenco de barrio San Roque.
En el estadio Luis Metz Atlético Paraná superó a Camioneros por 4 a 1. El Decano edificó la categórica victoria en la etapa inicial, periodo donde sacó tres tantos de distancia por intermedio de Ivo Arrúa, en dos oportunidades, y Víctor Martínez.
LPF: Atlético VF dio el golpe en barrio Corrales
En el complemento el Gato estiró cifras a través de Mirko Martínez. Camioneros descontó con el gol anotado por Valentín Salgado.
Por otro lado, Oro Verde sorprendió a Patronato al superarlo 3 a 0 en el estadio Gustavo Pucará Ortellao. Bautista Sánchez, en dos ocasiones, y Daian López Viola fueron los artilleros del elenco de Ciudad Universitaria.
El restante ganador de la jornada fue San Benito, que en condición de local superó 2 a 0 a Argentino Juniors. Sanbe despegó de los últimos escalones de la tabla.
Por otro lado, Belgrano dejó escapar la chance de transformarse en flamante líder del certamen al igualar 1 a 1 ante Palermo, en barrio Rocamora. El Sangre y Luto sumó su primera unidad en la temporada.
Además, Don Bosco y Atlético Neuquén igualaron 2 a 2 en el estadio Carlos Federik. En el estadio Aníbal Giusti Ciclón del Sur y Formación Independiente empataron 1 a 1. En Villa Uranga Instituto y Peñarol no se sacaron diferencias al finalizar 1 a 1.
La fecha comenzó el sábado con la victoria de Atlético VF sobre Universitario, en barrio Corrales, por 2 a 0.
Posiciones de la LPF
Universitario lidera con 12 unidades; Belgrano lo escolta con 11; Atlético VF, Oro Verde, Atlético Neuquén y Atlético Paraná, 10 puntos; Sportivo Urquiza, 9; Don Bosco 8; Patronato, Ciclón del Sur, Camioneros y San Benito, 7 ; Los Toritos, Peñarol e Independiente 4; Instituto, 2; Palermo, 1; Argentino, 0.