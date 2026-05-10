Gimnasia de Concepción del Uruguay logró su primer triunfo en el Federal A

En el debut de Martín Pinilla como DT, Gimnasia de Concepción del Uruguay se impuso por 1 a 0 sobre su homónimo de Chivilcoy.

Primera alegría futbolística en La Histórica en este año. Gimnasia de Concepción del Uruguay ganó por primera vez en la actual edición del Federal A. En el debut de Martín Pinilla como entrenador, el Lobo, como local, se impuso por 1 a 0 sobre Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy.

El encuentro se disputó en el estadio Manuel y Ramón Núñez, por la octava fecha de la Zona 1.

El dueño de casa logró la apertura del marcador a los cuatro minutos del primer tiempo, gracias al tanto de Facundo Laumann. Los entrerrianos, que sufrieron la expulsión de Jonathan Benítez, tuvieron que aguantar y celebraron la primera victoria del campeonato.

Los uruguayenses siguen últimos el grupo con apenas cuatro unidades y su objetivo será el de sumar para salir del fondo y poder evitar el descenso. En la próxima fecha visitará a El Linqueño, en la jornada que marcará el cierre de la primera rueda.