Un trágico siniestro vial se registró este sábado alrededor de las 19 horas en la Ruta Provincial N° 2, a unos 19 kilómetros de la ciudad de Chajarí, en cercanías de la zona de Capilla Baima, en el tramo que une Chajarí con Los Conquistadores. La víctima fue identificada como Javier Aníbal Cabral, oriundo de San Jaime de la Frontera.
Murió un motociclista tras un choque sobre la Ruta N° 2 cerca de Chajarí
Un motociclista de 30 años, identificado como Javier Aníbal Cabral, murió tras chocar con un utilitario en la Ruta Provincial N° 2, cerca de Chajarí.
El hecho fue protagonizado por una motocicleta Honda 150 cc, conducida por un hombre de 30 años, y un utilitario Chrysler modelo Caravan, manejado por un hombre de 46 años, informó Tal cual Chajarí.
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De acuerdo a las primeras informaciones, el motociclista se desplazaba en sentido Chajarí–Los Conquistadores, mientras que el utilitario lo hacía en dirección contraria. Por causas que se investigan, ambos vehículos colisionaron, provocando el fallecimiento del conductor de la moto en el lugar.
En el sitio del hecho trabajan el agente fiscal en turno, el médico policial, personal de Policía Científica y efectivos de la Comisaría N° 1, quienes realizan las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del accidente.