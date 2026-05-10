Capacitan sobre rotulado alimentario a emprendedores y establecimientos.

El Instituto de Control de Alimentación y Bromatología capacita sobre rotulado alimentario a emprendedores y establecimientos.

El Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB), junto al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), llevan adelante capacitaciones gratuitas con el propósito de brindar herramientas técnicas y estratégicas para que establecimientos y emprendedores logren un rotulado seguro, transparente y profesional.

Las capacitaciones se hacen a través del ciclo de charlas “Rotulado de alimentos: comunicar con responsabilidad”.

Detalles sobre la capacitación a emprendedores y establecimientos

La invitación al encuentro que se viene es para el 14 de mayo, desde las 10, bajo modalidad virtual. El enfoque se centrará en el rótulo como vehículo de confianza: el diseño estratégico, el uso de recursos gráficos y la correcta aplicación de sellos.

La primera convocatoria reunió de manera virtual a 389 participantes. Si bien la mayoría representó a la provincia de Entre Ríos, el encuentro tuvo un alcance federal con presencia de Corrientes, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Se desarrollan contenidos vinculados al marco regulatorio, requisitos legales y declaraciones obligatorias.

Entre los asistentes se destacaron elaboradores de alimentos, profesionales de organismos de control, responsables de calidad y estudiantes, lo que refleja el gran interés multisectorial por la actualización en normativa alimentaria.

Aquellos interesados pueden pedir precisiones al teléfono (0343) 4235761; o bien directamente inscribirse en completando el siguiente formulario: https://forms.gle/p5xw4CrYL8T8iTPM8