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Más de 14 mil vehículos cero kilómetro se patentaron en Entre Ríos durante 2025

Entre Ríos alcanzó en 2025 su mayor nivel de patentamientos desde 2018, impulsado por medidas de alivio fiscal como la reducción del Impuesto de Sellos.

10 de mayo 2026 · 11:08hs
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El desempeño de Entre Ríos en materia de patentamientos fue señalado como uno de los indicadores positivos del sector, luego de que la provincia alcanzara en 2025 su mayor registro desde 2018, en un contexto de medidas de alivio fiscal impulsadas por el gobierno provincial.

A partir de esa evolución, Entre Ríos recuperó participación en el mercado nacional. Desde ATER remarcaron que la baja impositiva mejoró las condiciones de actividad y favoreció la inscripción de vehículos en Entre Ríos. La mayor radicación de unidades, además, fortalece la base tributaria del Impuesto Automotor hacia los próximos años.

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Los datos se conocieron en el encuentro de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, Convenciones Regionales 2026, realizado días atrás en Rosario, y en el que participó la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).

El director ejecutivo de ATER, Jesús Korell, valoró la articulación con el sector privado y presentó los avances de la provincia en materia de alivio fiscal, simplificación tributaria y formalización del sector automotor. La evolución de los patentamientos fue uno de los datos incorporados al análisis sectorial.

Durante la actividad, se destacó que Entre Ríos superó en 2025 los 14.000 patentamientos de vehículos cero kilómetro, alcanzando su mayor registro desde 2018. Ese desempeño se dio en un contexto de medidas orientadas a reducir costos de inscripción y favorecer la radicación de vehículos en la provincia, entre ellas la reducción del Impuesto de Sellos. A partir de esa evolución, Entre Ríos recuperó participación en el mercado nacional.

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Medidas que favorecen al sector

Se destacó que uno de los principales cambios fue la reducción del Impuesto de Sellos para vehículos cero kilómetro, que pasó del 2,25 al 1,25 por ciento para concesionarios inscriptos en el Registro de Concesionarios Oficiales. También se redujo al 0,50 por ciento la alícuota para vehículos pesados, ómnibus y maquinaria agrícola.

"El camino no es aumentar impuestos. Es recaudar mejor, ampliar la base tributaria, facilitar el cumplimiento y controlar la informalidad", sostuvo Korell. El funcionario señaló que el objetivo de la provincia es construir un sistema tributario más simple, justo y eficiente. En esa línea, remarcó la importancia de aliviar la carga donde sea posible, promover el cumplimiento voluntario y fortalecer los controles sobre las situaciones de informalidad.

Korell integró el panel "Escenario 2026: el impacto en el ambiente de negocios", junto al presidente de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, Sebastián Beato; el presidente de la Regional Entre Ríos de la Asociación, Facundo Valvo; el presidente de la Regional Santa Fe de la Asociación, Jorge Pesado Castro;el intendente de Rosario, Pablo Javkin; el subsecretario de Ingresos Públicos de Santa Fe, Florencio Galíndez; y el politólogo y economista Gustavo Marangoni.

Entre Ríos Vehículos
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