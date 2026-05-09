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Concordia: incautaron botellas de vodka que pretendían ser cruzadas por el río Uruguay

La Prefectura Concordia secuestró 264 botellas de vodka que pretendían ser cruzadas por el río Uruguay. El valor incautado es de más de $2.400.000

9 de mayo 2026 · 22:40hs
En Concordia incautaron botellas de vodka que pretendían ser cruzadas por el río Uruguay.

En Concordia incautaron botellas de vodka que pretendían ser cruzadas por el río Uruguay.

La Prefectura Concordia secuestró 264 botellas de vodka, en el marco de un operativo de control fluvial realizado junto con Prefectura Naval Argentina. El procedimiento se llevó a cabo en inmediaciones del kilómetro 328,6 del río Uruguay, en la zona conocida como “Paraje El Boyero”, donde se detectó una maniobra vinculada al contrabando.

LEER MÁS: Prefectura Concordia frustró contrabando por más de 30 millones de pesos

Datos del procedimiento en Concordia

De acuerdo a la información oficial, los efectivos observaron desde la distancia a dos personas que estaban cargando bultos sobre un bote a remos que se encontraba varado en la costa.

Trabajadores municipales debieron retirar árboles caídos a raíz de la lluvia. 

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Destacan que en todos los departamentos de la provincia se dieron casos de amenazas.

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Al advertir la presencia policial, los individuos escaparon hacia una zona de vegetación densa, aprovechando la oscuridad y la escasa visibilidad del lugar.

En el procedimiento se logró el secuestro de la embarcación utilizada, así como de la carga abandonada en el lugar.

Operativo fluvial y fuga de los implicados

La intervención evitó que la embarcación continuara su trayecto hacia el margen opuesto. Los contrabandistas, al huir del lugar, dejaron abandonados tanto el bote como los bultos que transportaban, lo que facilitó la posterior inspección de los elementos incautados.

En sede de prefectura se procedió a la apertura de los 35 bultos negros hallados en la embarcación. En su interior se constató la existencia de 264 botellas de vodka marca “New Style”, de un litro cada una, de origen argentino, además de un bote de chapa a remos de aproximadamente cinco metros de eslora.

El valor total de lo incautado fue estimado en $2.484.000, según informaron fuentes oficiales del operativo.

Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para determinar el origen y destino de la mercadería secuestrada, así como la identificación de los responsables de la maniobra.

Concordia Botellas Vodka Río Uruguay
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