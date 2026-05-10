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En Argentina, hay 30.000 pacientes en diálisis crónica

Argentina tiene cobertura casi universal de diálisis y trasplantes renales, ya que, se producen entre 1.500 y 2.000 por año.

10 de mayo 2026 · 21:20hs
En Argentina

En Argentina, hay 30.000 pacientes en diálisis crónica

La enfermedad renal crónica afecta al 12% de la población adulta, por eso 1 de cada 10 argentinos la padece, mientras que en Argentina hay, aproximadamente, 30.000 pacientes en diálisis crónica, lo que representa entre 150 y 160 pacientes por millón de habitantes al año y un estimado de que hay entre 7.000 y 8.000 nuevos pacientes por año.

Argentina tiene cobertura casi universal de diálisis y trasplantes renales, ya que, se producen entre 1.500 y 2.000 por año, mientras que hay más pacientes que ingresan a diálisis que los que salen por trasplante, según reveló un informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

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Ante esta situación, los próximos 15 y 16 de mayo se llevará a cabo en Alta Gracia, Córdoba, la Segunda Jornada Nacional de Calidad de Diálisis, organizada por ATERYM Alta Gracia (Atención de Enfermedades Renales y Metabólicas), con el auspicio de la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (CADRA) y la Asociación Prestadores de Hemodiálisis y Trasplantes Renales del Centro (APHEYTRC), entre otras entidades académicas y sanitarias.

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“El objetivo principal de esta jornada es poner la calidad en diálisis en una agenda explícita, concreta y sostenida en el tiempo. No se trata de una jornada académica tradicional ni de un curso de formación. Está dirigida a quienes toman decisiones: directores médicos, mandos medios, prestadores, financiadores y actores institucionales del sistema de salud”, comentó el Dr. Sergio Boni, director médico de ATERYM Alta Gracia.

Asimismo, añadió: "La idea es sentarnos a trabajar sobre cómo estamos, qué estamos haciendo bien, qué debemos mejorar y cómo proyectar un sistema más ordenado y de mayor calidad hacia los próximos años. ‎El tratamiento dialítico ha evolucionado significativamente en términos tecnológicos, acceso y cobertura".

"Hoy más pacientes pueden acceder a diálisis que hace 20 o 30 años, lo cual es un logro importante del sistema de salud. Sin embargo, esa evolución no siempre fue acompañada por un desarrollo equivalente en términos de calidad. Es decir, crecimos en cantidad, pero no siempre con el mismo énfasis en cómo se presta ese servicio”, indicó.

dialisis Enfermedad renal
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