Juegos Odesur: Las Yaguaretés arrancaron con dos goleadas en Santa Fe.

El seleccionado argentino de rugby seven venció 46-0 a Perú y 40-0 a Chile, con las entrerrianas Paula Pedrozo y Antonella Reding como protagonistas.

Las Yaguaretés debutaron este viernes en el rugby seven de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con dos contundentes triunfos ante Perú y Chile, en el hipódromo del Parque Independencia de Rosario. El seleccionado argentino, dirigido por Nahuel García, ganó 46-0 y 40-0, respectivamente, y tuvo presencia entrerriana con Paula Pedrozo y Antonella Reding.

El estreno frente a Perú fue contundente de principio a fin. Argentina impuso condiciones desde los primeros minutos y encontró en la recuperación de la pelota una de sus principales armas para lastimar a un rival que no pudo contener los ataques del conjunto albiceleste.

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Sofía González abrió el marcador después de recuperar una pelota en campo argentino y completar una gran corrida. La propia número 10 convirtió para establecer el 7-0. Poco después, Candela Delgado volvió a aprovechar una recuperación y un espacio para apoyar el segundo try.

Las Yaguaretés continuaron encontrando espacios y ampliaron la diferencia. Abril Romero y Paula Paulino estuvieron cerca de sumar nuevas conquistas y, finalmente, el seleccionado se fue al descanso con una ventaja de 24-0.

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En el complemento, Argentina mantuvo el dominio. Brisa Borda marcó otro try y Delgado aportó la conversión. Luego llegó una nueva conquista de Abril Delgado para llevar el marcador a 36-0. Candela Delgado volvió a apoyar y dejó el partido 41-0.

La última conquista argentina fue de Cristal Escalante, quien recuperó la pelota luego de un scrum y recorrió varios metros por el centro de la cancha para apoyar. Perú tuvo una oportunidad sobre el cierre, pero las argentinas defendieron cerca de su propio in-goal y evitaron que las rivales pudieran descontar.

En ese primer partido, Paula Pedrozo fue titular. La jugadora oriunda de Concordia formó parte del equipo que comenzó el encuentro, mientras que Antonella Reding, nacida en Villaguay, integró el banco de suplentes.

Otra goleada ante Chile

En su segunda presentación de la jornada, Las Yaguaretés volvieron a mostrar su poderío y derrotaron 40-0 a Chile. El equipo argentino necesitó algunos minutos para construir la diferencia, pero una vez que encontró los espacios volvió a ser contundente y terminó cerrando otra victoria sin recibir puntos.

El primer tiempo terminó 14-0 gracias a las conquistas de Talía Rodich y Paula Pedrozo. La entrerriana de Concordia tuvo así un papel todavía más destacado en su segunda presentación, ya que además de ser titular consiguió apoyar uno de los tries argentinos.

En la segunda mitad, Pedrozo volvió a marcar y luego llegaron las conquistas de Francesca Iacaruso, Candela Delgado y Sofía González para completar el 40-0.

Para este segundo encuentro, tanto Pedrozo como Reding estuvieron entre las siete titulares. La formación argentina se completó con María Taladrid, Brisa Borda, Cristal Escalante, Sofía González y Talía Rodich.

También ingresaron Candela Delgado, Francesca Iacaruso, Yamila González, Abril Romero y Mariel Velay.

De esta manera, Las Yaguaretés tuvieron un comienzo ideal en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. En sus dos primeras presentaciones marcaron 86 puntos y no recibieron ninguno, una producción que las deja con un inicio contundente en la búsqueda de la medalla de oro.

El torneo de rugby seven femenino tiene además un premio importante para el seleccionado argentino: la competencia otorga una plaza para los próximos Juegos Panamericanos. Con dos triunfos en el arranque, Las Yaguaretés ya dieron un paso importante en ese objetivo.