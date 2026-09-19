Horóscopo del sábado 19 de septiembre de 2026

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al sábado 19 de septiembre de 2026. Signo por signo lo que deprtan los astros en el Zodíaco

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al sábado 19 de septiembre de 2026. Signo por signo lo que deprtan los astros en el Zodíaco

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al sábado 19 de septiembre de 2026. Signo por signo lo que deprtan los astros en el Zodíaco

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

El horóscopo para este jueves 17 de septiembre de 2026

El horóscopo para este viernes 18 de septiembre de 2026

Si irrumpe un amor, no actúe alocadamente. Es la hora de pagar las deudas, si las tiene. Controle esa ansiedad en el trabajo. En la medida de lo posible, vigile más su estado de salud.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Las relaciones con la pareja marchan por buen camino. Pida consejo antes de malgastar su dinero. Tendrá que superar obstáculos profesionales. Dinámico y con muchas ganas de pasárselo bien.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Está muy enamorado y esa felicidad se refleja en su cara. No se preocupe por sus limitaciones económicas. Defienda esos proyectos laborales, son interesantes. Molestias en las piernas, nada importante.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Refúgiese en su familia y sus amigos. Aproveche el día para disfrutar de ese aumento de sueldo. Intente que en su empresa haya cordialidad. Evite las bebidas alcohólicas.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Por indecisión puede acabar con su relación amorosa. En época de crisis, intente reducir gastos. Hablará claramente con sus compañeros de trabajo. Nada escapa a su control respecto a la salud.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Sabe que su pareja no es la que está fallando. Aprenda a ahorrar. No se comprometa a tareas laborales que no puede cumplir. Tendrá dificultad en conciliar el sueño por sus problemas.

El horóscopo para hoy.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Intente ser más comprensivo con los asuntos del corazón. Mal momento para correr riesgos económicos. Los retos laborales le tendrán muy ocupado. Cuide sus pies, pisar mal genera muchos

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Necesita encontrar afinidad en una pareja. Encontrará una nueva fuente de ingresos. De momento no habrá ningún cambio laboral. No se preocupe por un pasajero aumento de peso.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Las opciones sentimentales se le amontonan. De dinero, la estabilidad manda. Cuenta con oportunidades para mejorar en el trabajo. Con el ejercicio, expulsará las energías negativas.

Horóscopo para el día de hoy.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

La tristeza que ahora invade su corazón, desaparecerá. Alguien que le quiere compartirá un premio económico con usted. Aplíquese más en el trabajo. Busque una actividad que le motive, lo necesita.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

No se deje alterar por el nerviosismo de su pareja. Tenga mucho ojo y será difícil que le estafen. El momento profesional le obligará a asumir riesgos. Buena ocasión para reflexionar sobre su dieta.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Estabilidad sentimental. Vive con demasiados caprichos. A lo mejor le ofrecen algún tipo de colaboración laboral. La mejor medicina es un ánimo gozoso.