SMN: entre nubes y calor, el pronóstico para el fin de semana

El sábado el tiempo será mayormente nublado; el domingo subirá la temperatura, pero aparecerán las lluvias y tormentas en varios puntos de la provincia, según el SMN.

Entre nubes y calor: así será el tiempo en las principales ciudades de Entre Ríos este fin de semana.

El fin de semana comenzará con temperaturas agradables en las principales ciudades de Entre Ríos. Este sábado, el tiempo se presentará mayormente nublado, aunque sin un panorama generalizado de precipitaciones, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En Paraná, la jornada tendrá temperaturas que rondarán los 15 grados durante las primeras horas y podrían trepar hasta los 28 grados por la tarde. El viento del sector noreste contribuirá al ascenso térmico y dejará una jornada templada.

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En Concordia, el termómetro se moverá entre los 13 y los 24 grados, con cielo nublado y baja probabilidad de lluvias. Condiciones similares se esperan en Villaguay, donde la mínima será de 13 grados y la máxima alcanzará los 24.

Hacia el este provincial, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú también tendrán un sábado con nubosidad y temperaturas moderadas. En ambas ciudades se prevén mínimas cercanas a los 13 grados y máximas de alrededor de 24.

El domingo llega con más calor y mayor inestabilidad

El panorama comenzará a cambiar durante el domingo. Las temperaturas volverán a subir y, al mismo tiempo, aumentará la probabilidad de precipitaciones en distintos sectores de la provincia.

Paraná podría alcanzar los 29 grados, con una mínima de 16. El pronóstico contempla una probabilidad de lluvias cercana al 60%, por lo que el cielo podría pasar de la nubosidad a condiciones inestables durante el transcurso del día.

En Villaguay y Concepción del Uruguay también se espera una máxima de 26 grados, con probabilidades de lluvia del 60%. Las precipitaciones podrían aparecer durante diferentes momentos de la jornada, especialmente a medida que avance el domingo.

Gualeguaychú presenta, por ahora, un escenario algo diferente. Allí se prevé una máxima de 26 grados y una probabilidad de precipitaciones del 20%, con mejores condiciones generales que en otros puntos del territorio entrerriano.

Un cambio de tiempo sobre el cierre del fin de semana

El contraste entre ambas jornadas será una de las características principales del pronóstico. El sábado ofrecerá condiciones más estables y temperaturas agradables, mientras que el domingo combinará calor e inestabilidad.

La posible llegada de lluvias será el dato a seguir para quienes tengan actividades al aire libre. De todos modos, al tratarse de un pronóstico extendido, tanto los porcentajes de precipitación como los horarios en que podrían producirse lluvias pueden modificarse en las próximas actualizaciones.

En las principales ciudades entrerrianas, el fin de semana comenzará entonces con una jornada aprovechable y terminará con un escenario más cambiante, marcado por el avance de la nubosidad y la posibilidad de precipitaciones.