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El Torneo Interasociaciones Sub 13 de la FEV se jugará en Patronato

Este domingo en Paraná se disputará el Torneo Interasociaciones, certamen que reunirá a las selecciones de las cinco asociaciones del vóleibol provincial.

1 de octubre 2026 · 20:58hs
La APV es el vigente campeón del Torneo Interasociaciones Sub 13

Prensa APV

La APV es el vigente campeón del Torneo Interasociaciones Sub 13, tanto en la rama masculina como femenina.

Paraná tendrá el domingo una jornada de actividad provincial con la disputa del Torneo Interasociaciones Sub 13, en las ramas femenina y masculina. La competencia reunirá a los seleccionados de las cinco asociaciones de vóleibol de Entre Ríos y se desarrollará en el gimnasio cubierto del Club Atlético Patronato.

El certamen será organizado por la Asociación Paranaense de Vóleibol (APV) y contará con la fiscalización de la Federación Entrerriana de Vóleibol (FEV). Además del combinado anfitrión, participarán los representativos de la Asociación de Vóleibol del Río Uruguay (AVRU), Asociación de Vóleibol del Interior de Entre Ríos (Avier), Asociación de Vóleibol de Gualeguaychú (AVG) y la Asociación Zonal de Vóley (AZV), que nuclea a equipos del noreste entrerriano.

La actividad, que reunirá a casi 100 chicos de distintos puntos de la provincia, comenzará a las 9 y se extenderá hasta las 18, con encuentros consecutivos de ambas ramas.

Los seleccionados de la APV afrontarán el torneo con el objetivo de defender los títulos obtenidos en ambas ramas en la edición anterior. Para ello, los equipos paranaenses vienen desarrollando entrenamientos semanales durante los últimos meses como preparación para la competencia.

Los partidos del Torneo Interasociaciones

Varones

A las 9, APV vs Avier

A las 10, AVRU vs AZV

A las 11, AVG vs Avier

A las 12, AVRU vs APV

A las 13, AVG vs AZV

A las 14, Avier vs AVRU

A las 15, AZV vs APV

A las 16, AVRU vs AVG

A las 17; AZV vs Avier

A las 18, AVG vs APV

Mujeres

A las 9, APV vs Avier

A las 10, AVG vs AVRU

A las 11, AZV vs Avier

A las 12, AVG vs APV

A las 13, AZV vs AVRU

A las 14, Avier vs AVG

A las 15, AVRU vs APV

A las 16, AVG vs AZV

A las 17, AVRU vs Avier

A las 18, AZV vs APV

Torneo Interasociaciones Patronato Federación Entrerriana de Vóleibol Asociación Paranaense de Vóleibol
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