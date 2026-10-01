El veterano de Malvinas habló sobre el concepto de soberanía y cómo percibe el fallo de la Corte Suprema que deroga la Ley de Tierras.

Veteranos de Malvinas: "Desde que nació el país, nunca nos acercamos al 15% de tierras en manos extranjeras"

El presidente del Centro de Veteranos de Malvinas de la ciudad de Paraná, Oscar Eguias, habló sobre la tenencia de tierras por parte de extranjeros y consideró que la soberanía no está en riesgo mientras se mantenga el límite establecido por ley.

El presidente del Centro de Veteranos de Malvinas de Paraná, Oscar Eguias, habló con Radio La Red Paraná (88.7) sobre la situación de las tierras rurales en manos de extranjeros y planteó la necesidad de poner en contexto histórico la legislación vigente y los porcentajes de territorio alcanzados.

Soberanía

Eguias recordó que Argentina recién contó con una normativa específica sobre la propiedad de tierras rurales por parte de extranjeros en 2011, cuando se sancionó la Ley 26.737. Según explicó, esa legislación estableció un límite del 15% del territorio nacional para la titularidad extranjera.

“Desde que nació nuestro país nunca tuvo una ley, hasta el 2011, que se crea la 26.737. En diciembre de 2011 se promulga y marca un 15% de territorio para manos extranjeras”, señaló. En ese sentido, sostuvo que actualmente el porcentaje de tierras en manos extranjeras se encuentra muy por debajo del límite establecido por la normativa. “Todavía estamos en el 4,97%, que es un porcentaje realmente ínfimo si lo comparamos con otros países de la zona”, expresó a UNO.

Para Eguias, estos datos deben ser considerados al momento de analizar si existe actualmente un problema vinculado con la soberanía territorial. “A mí me parece que todavía no hay un tema de soberanía, salvo que en algún momento esto se escape”, sostuvo.

El dirigente también mencionó casos de tierras otorgadas a extranjeros bajo distintas modalidades y señaló que, en algunas situaciones, ni siquiera se trata de propiedades adquiridas en forma definitiva. “Tenemos un montón de gente extranjera acá y en sesión de comodato, ni siquiera vendido”, afirmó.

“Me parece que desde que nacimos como país ni siquiera nos acercamos al 30% de lo que dice la ley del 2011. Me parece que eso no está en juego la soberanía”, sostuvo.

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Los pies sobre la tierra

En otro tramo de la entrevista, Eguias se refirió al papel que pueden asumir las instituciones frente a este tipo de cuestiones. Explicó que, aunque una organización pueda contemplar determinados objetivos en su estatuto, eso no significa que esté legalmente habilitada para avanzar por cualquier vía.

En esa línea, señaló que desde el Centro de Veteranos de Malvinas de Paraná continuarán defendiendo aquellas cuestiones en las que tengan competencia, pero remarcó que existen organismos específicos que deben intervenir cuando se trata de reclamos que requieren una legitimación legal. “Me parece que no tenemos que meternos en lugares donde no nos da el cuero, por decirlo en criollo, porque no está habilitado. No se rechaza por una cuestión de fondo, sino simplemente porque no está legitimizado”, explicó.

De todos modos, reafirmó que la defensa de la soberanía forma parte de la posición de la institución que preside. “Nosotros podemos estar atrás, porque nosotros vamos a defender la soberanía siempre”, afirmó.

Eguias también hizo referencia a los porcentajes de tierras en manos extranjeras en distintas provincias argentinas. Según los datos que mencionó durante la entrevista, Entre Ríos registra un 3,20%. En contraste, señaló que hay provincias donde la participación extranjera sobre las tierras es considerablemente mayor. Mencionó a Salta y Misiones, con porcentajes de 11,40% y 11,29%, respectivamente.