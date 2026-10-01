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Lionel Scaloni se encontró con su ídolo de Turismo Carretera

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni recibió en el predio de la AFA a Jhonny De Benedictis, su ídolo de Ford.

1 de octubre 2026 · 20:16hs
Lionel Scaloni recibió a Jhonny De Benedictis y a su hijo Juan Bautista.

Lionel Scaloni recibió a Jhonny De Benedictis y a su hijo Juan Bautista.

Lionel Scaloni, director técnico nacional campeón del mundo recibió en el predio de la AFA a su ídolo del Turismo Carretera, Juan Antonio Jhonny De Benedictis. El encuentro se dio también con las autoridades de la ACTC, quienes lo invitaron a presenciar una carrera de TC. Inclusive, el propio Jhonny le propuso que se anime a conducir su viejo Ford de la década del '90.

Lionel Scaloni recibió un buzo de competición.

Lionel Scaloni recibió un buzo de competición.

En el encuentro, participó el vicepresidente de la ACTC, Gastón Mazzacane, que le entregó, entre otras cosas, el libro sobre los 85 años del Turismo Carretera. A su vez, HRX le regaló un buzo de competición personalizado, para que el pujatense pueda girar, alguna vez, arriba de un auto de TC. Con muchos reconocimientos de por medio, los De Benedictis también le acercaron una gorra verde, que Lionel portó durante todo el encuentro.

Con las puertas más que abiertas, el DT campeón del Mundo y bicampeón de América, está más que dispuesto a vivir un fin de semana de TC completo: giro sobre la pista, reconocimiento y agradecimiento eterno a el hombre que nos dio tantas alegrías.

Las épocas de chico para ir a ver el Turismo Carretera

“Cuando era chico era un fanático de Ford de toda la vida, me llevaba mi viejo y mi tío. Eran los circuitos semipermanentes, fue una época muy linda. Yo soy de pueblo, mi papá y mi tío eran camioneros y mi viejo corría con una chata que tenía. El fin de semana era jugar en la reserva de Newells y salir corriendo para las carreras”, precisó Scaloni.

“Me sigue gustando el automovilismo, es una pasión que la tengo y ahora la tienen mis hijos. Me gustaría ir a una carrera de TC y esperemos que se pueda dar, me encantaría ver los coches nuevos. Jhonny me ofreció manejarlo y si es en un circuito sería una experiencia linda”, agregó el técnico de la Selección.

Lionel Scaloni Jhonny De Benedictis Turismo Carretera
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