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Frigerio busca en París inversiones para ampliar la producción y generar empleo en Entre Ríos

Frigerio presentó oportunidades productivas de Entre Ríos ante empresarios europeos y destacó el potencial agroindustrial y exportador.

1 de octubre 2026 · 19:38hs
Frigerio busca en París inversiones para ampliar la producción y generar empleo en Entre Ríos

El gobernador Rogelio Frigerio desarrolló en París una agenda orientada a promover las oportunidades de inversión de Entre Ríos ante empresarios e inversores europeos, en el marco de la Argentina Week. La misión incluyó reuniones con representantes del sector privado y un encuentro con el presidente Javier Milei y otros mandatarios provinciales.

Durante las actividades, el mandatario entrerriano presentó el perfil productivo de la provincia y puso el foco en la agroindustria, la producción de alimentos, la energía, la economía del conocimiento, la logística y el turismo.

El objetivo de la agenda es atraer capital privado, incorporar valor agregado a la producción, ampliar la capacidad productiva y favorecer la generación de empleo, además de fortalecer el acceso de los productos entrerrianos a los mercados internacionales.

La provincia expuso sus oportunidades

Frigerio participó de una reunión de trabajo con empresarios europeos junto al ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo; el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman; y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.

En ese encuentro se expusieron las condiciones y herramientas que impulsa la provincia para promover inversiones privadas y ampliar la actividad económica.

La presentación también incluyó las posibilidades de agregar valor a la producción agroindustrial, el potencial de los puertos entrerrianos y su conexión con la hidrovía, además de las oportunidades vinculadas con distintos sectores de la economía provincial.

Infraestructura y menos burocracia

Durante su estadía en París, Frigerio destacó el interés de los inversores por la competitividad del sector agropecuario y planteó que el crecimiento de la producción requiere mejorar las condiciones de infraestructura.

En ese sentido, mencionó la necesidad de avanzar en caminos, puertos y logística, además de reducir la burocracia y profundizar las medidas de desregulación. También planteó la eliminación de las retenciones como una de las condiciones que, según sostuvo, permitirían potenciar la producción y las inversiones.

El gobernador vinculó estas cuestiones con la posibilidad de ampliar la capacidad productiva de Entre Ríos, donde la actividad agroindustrial representa uno de los principales componentes de la economía provincial.

Previsibilidad para atraer inversiones

Tras el encuentro con Milei, Frigerio señaló que uno de los temas abordados fue la necesidad de generar previsibilidad para quienes analizan realizar inversiones en el país.

“Hoy la principal preocupación pasa por la política y no tanto por cuestiones económicas. Lo que más preocupa es el día después, si este cambio de norte, si este nuevo rumbo puede sostenerse en el tiempo”, sostuvo.

En esa línea, el gobernador afirmó que tanto el Gobierno nacional como las administraciones provinciales tienen el desafío de demostrar que las transformaciones impulsadas pueden traducirse en mejoras para la población.

“Lo que nos toca a todos ahora, al Presidente a nivel del país y a cada uno de nosotros en nuestras provincias, es demostrar que un nuevo rumbo, un cambio de rumbo para la Argentina es el indicado para mejorar la calidad de vida de la gente”, afirmó.

Frigerio Paris Entre Ríos Producción
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