Los ríos Paraná y Uruguay mantienen una tendencia creciente en Entre Ríos.

Las mediciones en los principales puertos muestran una evolución dispar, con repuntes de los ríos Paraná y Uruguay y niveles que requieren seguimiento.

Los ríos Paraná y Uruguay presentan una tendencia ascendente en distintos puntos de Entre Ríos, de acuerdo con los registros hidrométricos de este jueves. Mientras el Paraná experimenta un repunte gradual en la capital provincial y otros puertos de su recorrido, el Uruguay registra un incremento más marcado en la zona de Concordia, donde el nivel del agua continúa bajo monitoreo.

La evolución de ambos cursos de agua mantiene la atención de los organismos encargados de observar su comportamiento, en un escenario que combina variaciones en los niveles, diferencias entre localidades y pronósticos sujetos a actualizaciones.

Las mediciones permiten observar que el comportamiento no es uniforme. En algunos puertos se registran subas leves, mientras que en otros las alturas permanecen estables o muestran descensos, una dinámica que responde a las particularidades de cada tramo de las cuencas.

El Paraná crece en la capital entrerriana

En el puerto de Paraná, el río alcanzó los 3,25 metros este jueves, con una suba de tres centímetros respecto de la medición anterior. El registro corresponde a un escenario de aguas medias y se mantiene por debajo de los niveles de alerta y evacuación, establecidos en 4,70 y 5 metros, respectivamente. FICH+1

Desde la Prefectura Naval Argentina indicaron que la tendencia es ascendente y que el máximo pronosticado podría rondar los 3,90 metros, aunque aclararon que se trata de una estimación que puede modificarse con las próximas mediciones. Por el momento, no se prevén situaciones de alarma para la población. Elonce.com+1

La suba también se refleja en otros puertos de la provincia. En La Paz, el hidrómetro marcó 4,55 metros, con un descenso de un centímetro. Santa Elena registró 4,38 metros, tres centímetros más que en la lectura previa, mientras que Hernandarias se ubicó en 3,94 metros, sin variaciones.

En el tramo hacia el sur, Diamante alcanzó los 3,62 metros, con un incremento de cuatro centímetros, y Victoria se mantuvo en 3,43 metros. Los datos corresponden al relevamiento hidrométrico del jueves 1 de octubre. FICH

El Uruguay mantiene el ascenso en Concordia

En la cuenca del río Uruguay, la situación presenta un incremento más pronunciado en el sector de Concordia. Durante las primeras horas de la jornada, el nivel se ubicó en 8,76 metros y, pasado el mediodía, alcanzó los 8,91 metros frente al puerto local. Que Pasa Concordia+1

El parte de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande anticipó que el río mantendrá una tendencia ascendente durante los próximos días. Para el período hasta las 15 de este viernes, el organismo previó un caudal medio diario evacuado de entre 13.000 y 12.000 metros cúbicos por segundo, con cotas máximas y mínimas de 9,40 y 8,50 metros en Concordia. ElEntreRíos

La evolución del nivel ya tiene consecuencias visibles en sectores ribereños. En Concordia, el agua cubrió las playas de la costanera y parte de las calles interiores. También alcanzó la totalidad de la playa Nebel y se aproximó a la calle en algunos sectores. ElEntreRíos

Más al sur, en Concepción del Uruguay, el río llegó a los 4,10 metros, con una tendencia creciente. En Gualeguaychú, las mediciones oficiales situaron el nivel del puerto local en 2,43 metros durante el mediodía. La Pirámide+1

Seguimiento de las próximas jornadas

La evolución de los dos ríos continuará bajo observación, especialmente por las variaciones registradas en las últimas horas y las previsiones de crecimiento para algunos sectores de sus cuencas.

En el Paraná, el repunte en la capital entrerriana se mantiene dentro de los parámetros de aguas medias, mientras que en el Uruguay la atención se concentra en la continuidad de la creciente y sus efectos sobre las zonas costeras.

Los próximos registros hidrométricos permitirán precisar el comportamiento de ambos cursos de agua y determinar si las tendencias actuales se sostienen o presentan modificaciones.