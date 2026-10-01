Nicolás Bonelli confiado para la cita en San Nicolás

El uruguayense Nicolás Bonelli buscará sumar fuerte este fin de semana con el objetivo de meterse dentro de los 3 de último minuto.

Nicolás Bonelli viene mostrando un gran rendimiento con su Ford Mustang en el Turismo Carretera. En las últimas tres clasificaciones resultó dos veces tercero y en la última, en San Luis, fue cuarto. Ahora, toca llegar a San Nicolás para la segunda fecha de la Copa de Oro Rio Uruguay Seguros, donde el año pasado finalizó sexto.

“Es un autódromo muy lindo, me trae buenos recuerdos, hemos funcionado muy bien el año pasado así que tenemos una buena base de puesta a punto y venimos de unas últimas carreras funcionando muy bien”, expresó el de Concepción del Uruguay y agregó: “Una lástima en San Luis que un toque en la serie nos dejó muy relegados, pero demostramos que el auto sigue funcionando muy bien luego de los dos podios”, haciendo referencia a Posadas y Paraná.

Luego de lo que fue la última fecha, donde el sábado estuvo muy difícil trabajar por la condición de nieve que tuvo el autódromo Rosendo Hernández, Bonelli contó los trabajos que realizó el equipo de los hermanos Álvarez en el Ford Mustang N° 63.

“Se ha trabajado mucho haciendo un repaso general después de lo que fue la lluvia, la nieve. Todos los elementos de transmisión y nosotros acá con el motor con Pope (Bonelli) tratando de mejorar día a día, vamos confiado y tratando de poder recuperar los puntos que perdimos en San Luis”, dijo.

Para finalizar, Nicolás apuntó el objetivo que se traza para el cierre del campeonato: “A tratar de pelear por los últimos tres del minuto, creo que tenemos el auto, quedan tres carreras y hay que estar bien adelante, ese es el objetivo”.

El TC llega este fin de semana a San Nicolás con Mariano Werner como líder de la Copa de Oro tras ganar en la primera fecha del minitorneo en San Luis. El piloto del Ford Mustang suma 53 puntos, lo siguen Otto Fritzler con 42,5, Facundo Chapur con 41, Agustín Canapino con 35, Jonatan castellano con 28, Hernán Palazzo con 24,5, Marcos Landa con 21, Christian Ledesma con 16, Ignacio Fain con 12, Mauricio Lambiris con 6, José Manuel Urcera con 5, Juan pablo Gianini con 3 y Matías Rossi con 2.

El historial de San Nicolás

En un trazado que desde 2018 es habitué en el campeonato, sobre todo en las instancias finales de la Copa de Oro, el TC correrá este fin de semana la segunda fecha de la Copa de Oro. Con tres victorias, Mariano Werner, actual líder del certamen, es el máximo ganador allí, en 11 carreras disputadas.

La estadística de marcas la lidera Ford con cuatro victorias, le sigue Dodge con tres y quedan Chevrolet y Torino con dos triunfos. En 11 carreras, hay ocho ganadores distintos, siendo Mariano Werner el más ganador con tres triunfos y Agustín Canapino el segundo con dos obtenciones.

El estreno del Autódromo San Nicolás se dio en la definición final del campeonato de 2018, donde a pesar de la victoria de Alan Ruggiero con Torino, los focos se fueron con Agustín Canapino, que en una carrera épica, salió último con ruedas de lluvia y terminó segundo, proclamándose campeón por tercera vez del TC.