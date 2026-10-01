Etacer aumentó el boleto entre Paraná y Santa Fe: los nuevos valores La empresa Etacer actualizó desde este 1º de octubre las tarifas del servicio interprovincial que conecta Paraná con Santa Fe. El directo cuesta $3.150,90. 1 de octubre 2026 · 20:12hs

UNOER/ archivo Desde este jueves, Etacer aumentó el boleto entre Paraná y Santa Fe.

La empresa Etacer actualizó desde este jueves las tarifas del servicio interprovincial entre Paraná y Santa Fe, según informó a través de sus canales oficiales.

LEER MÁS: Etacer aumentó un 33,84% el precio del pasaje de colectivos entre Paraná–Santa Fe Los nuevos valores de Etacer Con los nuevos valores, el boleto directo pasó a costar $3.150,90, de acuerdo con la información difundida por la firma. En tanto, para el servicio con recorrido, la tarifa quedó establecida en $3.553,30.

La actualización comenzó a regir este 1º de octubre de 2026 y comprende los servicios que presta Etacer en la conexión interprovincial.